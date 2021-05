Video: Promotores de Morena agreden a Laisha Wilkins

Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco! pic.twitter.com/MIAOVDK4hy — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

Ciudad de México.- La actriz Laisha Wilkins mostró, en un video que subió a sus redes sociales, la manera en que un sujeto que colocaba propaganda de campaña la agredió por videograbarlo mientras pegaba carteles sobre otros de la oposición.

"Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco!", escribió en su cuenta de Twitter.

Con el ánimo de denunciar la agresión, la también conductora pidió ayuda para identificar al hombre, ya que compartió que las agresiones siguieron aunque se alejó del lugar.

"Por favor si alguien lo conoce deme el nombre lo quiero denunciar. Me fui de ahí porque estaba muy agresivo. Incluso ya me había ido y me buscó para seguirme golpeando, como se ve en el video. No supe que más hacer más que decirle que estaba siendo grabado con su agresión", dijo.

Finalmente agradeció a transeúntes que le extendieron su apoyo para defenderla de su agresor.

"Agradezco a todas las personas que corrieron a ayudarme, sin pensarlo atravesaron la calle, otros se bajaron de su coche, otros se le enfrentaron al agresor. Gracias, me quedo con la solidaridad que viví hoy, eso es México", finalizó.