Video: ¿Qué hay detrás de la supuesta golpiza del 'Burro' Van Rankin a Paul Stanley?

El presentador de televisión y actor mexicano, Paul Stanley, apareció aparentemente golpeado en su cuenta de Instagram, y denunció de manera publica a su compañero de programa, el también conductor "Burro" Van Rankin de haber propiciado la golpiza.

Todo esto es una tendencia entre los conductores del programa matutino "HOY", quienes se distinguen por realizarse bromas elevadas y de esta manera conseguir mayor número de visitas en sus redes sociales.

Técnica que les ha funcionado para promover sus nuevos proyectos en televisión, donde participan juntos Stanley y Van Rankin.

El video en redes sociales

El video ha llamado la atención de mayor manera de los medios de comunicación al notar lo fuerte de las bromas del equipo de producción del programa "HOY" y no tanto de los seguidores en redes, quienes ya son conocedores de esta dinámica.

"Me pego el señor loco @burrovan viene agresivo y chemo", escribió en un video, en el que parece estar gravemente golpeado. Míralo y júzgalo por ti mismo", publicó en el video dsde las redes sociales.

Y continuó: "Me pegaron, amigos. Me pegaron, ahí viene el señor loco que me pegó", dice. "¡Ya no me pegue, señor! ¡Ya no me pegue!", dice tras la aparición de Van Rankin en cuadro, quien aparentemente le suelta un puñetazo, antes de cortar el clip.

Esto paso a menores cuando se escuchó a Joely Bernat, Mauricio Mancera, Jackie Sauza, Sofía Villalobos, Andrea Legarreta y el 'Negro' Araiza riéndose de la situación, y comprobando que no se trataba de una situación seria, como al principio parecía.

¿Qué hay detrás de la 'golpiza' entre Van Rankin y Stalney?

Toda la "golpiza" fue parte de una técnica de mercadotecnia preparada por "Burro" Van Rankin y Paul Stanley, quienes no solo comparten créditos en el progrma de revista, sino también forman parte de la nueva barra de comedia del Canal Las Estrellas.

"Perdiendo el Juicio" es la nueva producción de Guillermo del Bosque, que formará parte de "Noches Buenas", nuevo proyecto de comedia de Televisa y que inicia transmisiones el próximo lunes 27 de septiembre.

Se trata de una serie de 12 capítulos que estarán protagonizados por Roberto Palazuelos, Lola Cortés, Alejandro Tomassi, Jorge 'Burro' Van Rankin, Paul Stanley, Juan Carlos “El Borrego” Nava y Hugo Alcántara.

Se trata de un sitcom sobre una sala de juicios presidida por el Sr. Juez (Palazuelos) donde juzgarán a celebridades de la talla de Eduardo Yañez, Albertano Santacruz, Deyanira Rubí, Alfredo Adame, 'La Chupitos', Jorge 'El Coque' Muñiz y Doña Lucha.

Este programa se podrá ver durante los próximos 3 meses, al terminar el noticiero de Denise Maerker.