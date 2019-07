La historia de Guadalupe Pérez Holguín, una mujer rarámuri que se dedica a crear canales de traducción e interpretación para la comunidad indígena, no sólo logró cautivar al New York Times, sino también a los News & Documentary Emmy Awards.

Ayer, a través de la organización que apoya y difunde el cine documental de México: Ambulante, se dio a conocer que el corto documental de Sergio Blanco Martín quedó nominado en la cuadragésima edición de los premios que entrega la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos.

El filme documental de 13 minutos y en los idiomas español, rarámuri y odame, quedó nominado en la categoría de Outstanding New Approaches: Arts, Lifestyle and Culture como parte de la producción A Moment in Mexico de The New York Times, bajo la producción ejecutiva de Kathleen Lingo.

Este trabajo, publicado por el New York Times como una serie de seis documentales cortos que en español toma el nombre de En los Ojos de México, se estrenó a finales de 2018 y, según el medio de información, se realizó con la finalidad de que “la audiencia piense al país de nuevas maneras a través de la mirada de los artistas para quienes México es su hogar”.

‘Las Visitadoras’, grabado principalmente en la Sierra Tarahumara y en el Cereso Intercultural de Guachochi, retrata a través de Guadalupe Pérez, mejor conocida como Lupita, la situación de desespero que viven algunos indígenas al no poder entender ni darse a entender debido a que no hablan español.

“Una vez me dijo un antropólogo que mi trabajo debería de ser nada más decir lo que dice el juez y decir lo que dice el acusado, y yo le dije que no. Yo quiero que haya justicia”, afirmó Lupita en entrevista con El Diario de Juárez en abril de este año, que fue la fecha en la que se presentó el documental en el Cinito Universitario del Centro Cultural de las Fronteras como parte de la 14 edición de la gira Ambulante.

En los Ojos de México también incluye los cortos Ciudad Herida de Santiago Arau Pontones y Diego Rabasa, que habla del terremoto de 2017 en la Ciudad de México; Niños en la Narcozona de Everardo González, Un Prisionero en la Familia de Indra Villaseñor Amador, El Buzo de Esteban Arrangoiz y Unsilenced de Betzabé García.

La ceremonia de premiación de los premios Emmy tendrá lugar el 24 de septiembre en el Lincoln Center’s Alice Tully Hall en Nueva York, Estados Unidos.









REC

Las Visitadoras de Sergio Blanco Martín (2018)





Duración: 13 minutos

Idiomas: Español, rarámuri y odame

Sinopsis: Lupita es pionera en la formación de intérpretes para el sistema de justicia de Chihuahua. Este cortometraje la acompaña desde la sierra Tarahumara hasta las penitenciarías, donde asiste a los hablantes de su idioma y explora su compromiso para facilitar el proceso.

¿Dónde verlo?: En la página oficial del New York Times en YouTube bajo el título One Woman’s Crusade to Help Indigenous People in the Mexican Justice System | Op-Docs