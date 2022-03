Video: Revela Bisogno que Sasha tuvo un aborto

Luego de que Sasha Sokol decidiera hacer públicos los abusos que sufrió por parte de Luis de Llano de los 14 a los 17 años, usuarios de redes sociales y medios de comunicación han rescatado pasadas entrevistas en las que los famosos hablan al respecto. Aunque ya en el pasado se dijo que la extimbiriche y su representante habían sostenido un romance, nunca se habló de que ella era menor de edad en ese entonces, cuando él tenía 39 años.

En la transmisión de Ventaneando de este 9 de marzo, los conductores opinaron al respecto y aplaudieron la valentía de Sasha al hablar del tema. También mencionaron que en el 2004, para Historias Engarzadas, obtuvieron una entrevista exclusiva donde Sasha habló de la relación.

Ella lo narró como un suceso intenso y agradable porque recordaba haber estado muy enamorada de él y haberse sentido protegida. Tanto ella en su hilo de Twitter como los conductores del programa enfatizaron que los recuerdos de una adolescente, quien además no puede dar consentimiento para tener una relación con personas mayores, le hicieron pensar que se trató de una relación “bonita” y no de un abuso.

“Bien sabe Luis que obviamente no era correcto, no fue correcto lo que él hizo con Sasha […]. Era una fantasía lo que estaba viviendo (Sasha), al paso de los años te das cuenta de que no estuvo bien. Tan es así que por eso lo habló, te mando un beso, Sasha”, dijo Pati Chapoy.

Bisogno afirma que hubo un aborto

Otra cosa que llamó la atención, fue que en dicha entrevista, luego de mostrar lo mencionado por la cantante, los conductores señalan que fue una relación en la que ambos vivieron experiencias muy fuertes y Daniel Bisogno menciona que incluso hubo un aborto.

“Hubo hasta un aborto de por medio, según yo tengo entendido”, fueron las palabras de Bisogno ante los comentarios de sus colegas quienes dijeron que la relación fue motivo de muchas críticas por la diferencia de edad, aunque entonces se dijo que el romance duró apenas unas semanas y no 4 años como ahora revela Sasha.

"Sí tuve un romance, pero a las dos semanas me mandó a volar, lo reconozco", dijo Luis de Llano en otra entrevista para el programa en 2018, aunque en su charla con Yordi Rosado de hace unos días afirmó que fueron seis meses se noviazgo.