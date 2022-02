Video: Se aferra a barrote para obtener un boleto de Bad Bunny

Tomada de video

Ciudad de México.- Los conciertos del cantante de reguetón Bad Bunny continuando dando de qué hablar, pues la alta demanda de boletos ha llevado a fans a vender autos, acampar, pedir dinero y en algunas ocasiones, hasta aferrarse a un barrote, todo con el fin de conseguir uno y con ello, disfrutar de los shows que estará ofreciendo el conejo malo en México.

En esta ocasión, en medio del escándalo en las inmediaciones de la Arena Monterrey en Nuevo León, una mujer llamó la atención tras aferrarse a los barrotes de la taquilla del inmueble, exigiendo a los elementos de seguridad que la dejen acceder, hecho que fue capturado en un clip y con ello, generando que se volviera viral en las redes.

«No te estoy pidiendo que me lo regales, solamente déjame pasar para comprar uno. No me voy a bajar”, gritaba aferrándose a la estructura que delimita el inmueble, la mujer, misma que señalaba solamente necesitaba un boleto para que su pequeño pudiera acceder al próximo concierto.

La señora solicitaba que le vendieran boletos para su hijo, pues denunció que los agentes de seguridad no estaban haciendo algo para contrarrestar la reventa, exponiendo que los revendedores estuvieron menos tiempo realizando las filas para obtener los boletos y las taquillas les ofrecen varios boletos más a los mismos.

«¡Los protegían!», «¡Ustedes no hacen nada!», «¡Les pagaron!», son algunos de los gritos de la gente en el lugar, quienes apoyaron a la mujer que al final del día, no se logró conocer sí, pudo conseguir el referido boleto, por lo que en redes sociales ya buscan a la señora para regalarle algunos boletos y que su hijo, pueda asistir a dicho show.

La gran fila para obtener boletos para ver a Bad Bunny en Monterrey se ha vuelto en todo un tema de conversación y ha llevado consigo historias como la organización de una ‘carnita asada’ en las inmediaciones, o unas chicas que pernoctaron en el lugar pese a no contar con el dinero para comprar los boletos.

Ante la gran cantidad de personas que han acudido a comprar los boletos de dichos conciertos, la empresa encargada de traer al cantante de «Safaera», ya aperturó una fecha más en el Estadio Azteca, detallando de esta manera Bad Bunny se ha consolidado como una de las estrellas más queridas y consumidas por las personas alrededor del mundo.