Video: Se apodera 'Barbenheimer' de la taquilla en México

Foto Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México.- A un día de su estreno, Barbie y Oppenheimer están siendo un éxito a nivel mundial, sobre todo en México.

Las previsiones de los estudios rondaban los 80 millones de dólares para el primer fin de semana de Barbie y unos 40 millones de dólares para Oppenheimer. Pero es probable que ambas superen con creces esos totales, y tal vez incluso, especialmente en el caso de Barbie, los dupliquen.

La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling inició en 51 mercados extranjeros y tan solo el día de su estreno (jueves) tuvo un valor de 31,8 millones de dólares en 15 mil 700 pantallas, según Deadline.

En México, Barbie tuvo la mayor recaudación hasta la fecha con 6.4 millones de dólares, siendo así, el estreno más grande para una película de Warner Bros.

Para América Latina, el filme sobre la icónica muñeca ya forma parte de la apertura más grande en la historia a nivel regional, detrás de Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man: No Way Home.

Por su parte, Oppenheimer el jueves inició con 47 mercados, entre estos 23 registrando su mayor día de apertura, incluyendo Medio Oriente, Países Bajos y Colombia.

En México, la cinta estelarizada por Cillian Murphy fue el segundo día de apertura más grande con una recaudación de 900 mil dólares, superando la semana de estreno de Misión Imposible 7.

Oppenheimer logró el estreno más grande para una película de Christopher Nolan, rebasando Tenet, Interstellar y Dunkirk.

"Barbenheimer" está a punto de ser no sólo una tendencia viral, sino un gigante de la taquilla. Para una industria cinematográfica que aún no se ha recuperado por completo tras la pandemia, es una inyección muy necesaria de alegría cinematográfica en una temporada de verano en la que muchos de los principales estrenos no han alcanzado las expectativas.