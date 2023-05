Video: Se avienta Eduin Caz del escenario ¡y no lo cachan!

Archivo / Agencia Reforma / Tardo un minuto en levantarse

Ciudad de México.- Una vez más Eduin Caz se convirtió en tendencia en redes sociales al viralizarse un video donde se ve cómo el líder de Grupo Firme se avienta al público pero ninguno de sus seguidores lo agarra, por lo que cae al suelo.

El hecho se suscitó durante la presentación de Grupo Firme en Chicago, donde rompieron un récord al convertirse en la banda que se presenta dos noches seguidas con sold-out.

El intérprete de "Tu Perra Vida" se lanzó y en lugar de que los fans lo cacharan, se hicieron a un lado, por lo que el cantante cayó al suelo, tardó un minuto en levantarse, pues internautas aseguran que fue un golpe muy fuerte.

Eduin Caz no se pronunció al respecto, solo agradeció al público que acudió a los conciertos y aseguró que muy pronto regresarán a Chicago para dar más conciertos.

Ésta no es la primera vez que los artistas no son atrapados por sus seguidores, pues en marzo el cantante Sergio Galliani también se aventó y no fue cachado durante una presentación en Perú.

También hace unos años, Ilse del grupo Flans, se lanzó y no fue atrapada, por lo que se golpeó en su espalda con las butacas y tardó en ponerse de pie, sus seguidores ni siquiera tuvieron la intención de levantarla.

Expertos de la industria musical aseguran que ahora los asistentes de los conciertos no tienen contacto con el artista por el uso excesivo de celulares, pues ahora graban el show todo el tiempo.