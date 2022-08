Video: Se defiende por 'quitarle' la propina a mesero

Tras las acusaciones de que Kimberly Flores tomó el dinero que su esposo Edwin Luna le dejo de propina a un mesero, ella se defiende a través de entrevista.

Para algunos esta acción fue imperdonable, ya que por los comentarios que dejaron algunos de los usuarios de las redes sociales, no se compara lo que ellos ganan, a lo que puede generar un mesero en un restaurante.

Durante días, muchos comentarios negativos y críticas le llovieron a Kimberly y a pesar de que la red hablaba de ella, nunca salió a dar algún tipo de aclaración, hasta ahora.

No fue hasta que todo la sobrepasó que tomó la decisión de dar la cara y aclara de una vez por todas todo lo que había ocurrido.

En un video que compartió se escucha decir a Kimberly que todo se trató de una broma y que las cosas no sucedieron como se pensó, pues al final devolvió el dinero.

Ay sí les voy a contar lo de la propina que se hizo viral, oigan si es que da risa. En TikTok van a aparecer mamadas… Crean las historias cuando es una persona extraña que lo está grabando, pero si yo misma estoy subiendo el contenido, si yo misma me grabé, yo misma lo subí”, inició Kimberly, visiblemente molesta.

Aunado a eso, la famosa recomendó a los usuarios que no se creyeran todo lo que veían en internet, ya que había muchos haters que podrían aprovecharse de la situación y dar a entender cosas que en realidad no estaban pasando.

“Ustedes ¿creen que se me fue? Yo subí el video. La gente que no tiene ni madres qué hacer lo subió, el propio video que yo subí, ya les he enseñado muchas cosas de mi vida… yo misma subí y fue editado por mí”, expresó contundentemente.

Mientras tanto, los internautas no dudaron en irse nuevamente en irse en su contra y expresarle lo coda que era, por haber tomado el 10 por ciento de propina que dejó Edwin Luna, sumado a que le recordaron el momento en que regateó el costo de unas artesanías.

“No te creo, eres bien y también donde andas regateando a los artesanos fue broma”, “Alguien le cree? yo no”, “Te Felicito Que Bien Actúassss”, “Entre broma y broma la verdad se asoma”, “Ese vídeo si es de ella ya tiene varias semanas andaba en Mazatlán”, “No bueno su vocabulario excelente”, “Yo tampoco le creo la lógica está donde regateas unos zapatos”, “Ella siempre justificando”, son algunos de los comentarios que le dejaron en sus redes.