Video: Se disculpa El Chapo de Sinaloa con la Chiquis Rivera… y queda peor

Hace unos días te contamos que Chiquis Rivera encendió las redes sociales con un video que publicó donde sale en traje de baño y moviendo las pompas para promocionar una crema y exfoliante para quitar la celulitis.

Esta publicación de Chiquis, hija de Jenni Rivera, molestó al actor y cantante El Chapo de Sinaloa, quien usó sus redes sociales para despotricar contra ella.

No puedo resistirme a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñado el culo. ¿Será que tiene una cara horrible? Qué pena y vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió en sus redes sociales.

Ante las decenas de críticas que El Chapo de Sinaloa recibió, el famoso se disculpó por medio de un video en vivo publicado en su cuenta de Instagram.

En ese momento cuando hice screen shot a una foto que en ese momento me llamó la atención como hombre porque me encantan las mujeres. Cuando se trata de mirar algo que está al extremo se me salió comentar algo. Quiero pedir disculpas por un par de frases que utilicé, que como ser humano las puedo utilizar, pero ante el público y el mundo no me vi muy bien”

Argumentando que no sabía que la mujer del video era la hija de Jenni Rivera, el intérprete culpó a los medios de hacer virales este tipo de publicaciones.

Yo no me estaba refiriendo exactamente a esta maravillosa chiquilla, que adora y me encanta, que soy fan. Estaba expresándome más sobre los medios, y no generalizo, hasta dónde se puede exhibir la mujer. Me han dicho que soy un poco hombre, que no soy caballero. Yo siempre he dicho que para que haya caballeros debe haber damas. Para que se les respete hay que respetar”

Sin embargo, el Chapo de Sinaloa erró en la disculpa, pues en lugar de mostrar sinceridad, nuevamente cayó en el ataque.

A mí me importa un comino lo que haga la gente. Las mujeres síganse exhibiendo, las que así les funciona, las que se pueden vender de esa manera síganse desvistiendo y enseñando lo que quieran, que yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento. Caí en la trampa de unos glúteos hermosos y que djé fluir mis emociones en ese momento. No supe de quién era, simplemente los consumí, los hice parte de mí porque lo subí a mi muro y expresé ciertas cosas”

Finalmente, expresó que no pretendía ofender a nadie, aunque, asegura, hay más personas que están de su parte.