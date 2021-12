Video: 'Sergio Mayer me golpeó y su esposa me llamó basura'

Estados Unidos.- Javier Ceriani aseguró que Sergio Mayer lo golpeó y su esposa, Isabella Camil lo llamó “basura”, después de cuestionarlo sobre los supuestos vínculos que tiene con un narcotraficante y que fueron señalados en un libro.

El conductor del programa “Chisme No Like”, aseguró que fue agredido por el exdiputado federal en México, Sergio Mayer, luego de preguntarle su opinión a cerca de lo que se dice de él en el libro de Anabel Hernández, “Emma y las Otras Señoras del Narco”.

Fue en una transmisión en vivo que el periodista argentino realizó en la noche del viernes, donde señaló a Sergio Mayer de haberlo golpeado y llamó a la Policía, mientras se encontraban en un evento público, en la ciudad de Sierra Pacific Industries, California.

En la transmisión que quedó grabada en YouTube, Ceriani relató que estaban cubriendo un evento de una fundación, cuando llegaron Sergio Mayer e Isabella Camil, y notó nervioso al actor, y cuando le fue a preguntar sobre los señalamientos del libro, el integrante de Garibaldi perdió el control y lo golpeó.

Le fui a preguntar, con todo respeto, que si qué opinaba de esta acusación, de la escritora Anabel Hernández, sobre ‘La Barbie’, y salió corriendo, estuve con él, digamos, caminando un poquito más, se da vuelta, empezó a amenazarme, insultarme, y prácticamente, en un momento empezó la señora Erika, más conocida como Isabella Camil, a insultarme, a decirme basura, porquería, un montón de cosas, por lo cual, Sergio Mayer, le dije: Por favor, no me faltes al respeto, soy un periodista en Estados Unidos, y Sergio Mayer se di vuelta y me agredió físicamente, estamos esperando en este momento a la Policía”, indicó.

¿Cómo fue que Sergio Mayer presuntamente golpeó a Javier Ceriani?

Minutos después de las declaraciones de Javier Ceriani ante la cámara, la Policía de California llegó al lugar para averiguar lo sucedido y el presentador de televisión detalló a la oficial lo que el actor le había hecho cuando la oficial le preguntó que si qué le había hecho específicamente.

“Me manoteó, acá, el micrófono y la mano. Para mí, el micrófono es sagrado, es mi herramienta de trabajo. Yo quiero generar un precedente que ningún extranjero puede venir acá a golpear a un norteamericano, a un periodista, como ha pasado en el pasado”, dijo.

La oficial que atendió el llamado le dijo a Ceriani que lo que podía hacer es hacer n reporte sobre lo presuntamente ocurrido, ya que ella no estuvo presente cuando sucedió el incidente, pero le entregaría una orden de presentación ante la corte para que acudiera al llamado y rindiera su declaración.

“Por estas situaciones vamos a hacer un arresto ciudadano. Como esto no pasó en mi presencia, si usted lo quiere arrestado, hablo con él, agarro los datos suyos, le damos un ticket, pero como sabemos quién es, él tiene que aparecer en la corte”, explicó la agente.

El compañero de Elisa Beristain aclaró que lo que quería era crear un precedente porque tenía pensado demandar a Mayer.

Lo que se vio en la grabación al momento del zafarrancho

En uno de los clips que se publicaron en la cuenta de Instagram del programa, Javier Ceriani se acerca a Sergio Mayer y su esposa, después de que dieron una entrevista, pero al ver al periodista argentino, el actor se veía un poco nervioso.

Ceriani acercó su micrófono y lo cuestionó sobre los señalamientos en el libro, donde se le relaciona con el narcotraficante mexicano, pero Mayer lo ignora y sigue caminando, hasta que el periodista le vuelve a insistir y Sergio le responsó: “No sé que quieres que te responda”.

En ese momento, el político sigue caminando hacia el salón donde sería el evento y Ceriani dice ante la cámara que "Sergio Mayer no quiere dar la cara", lo que hizo enfurecer al actor y se devolvió para responderle.

“La cara te la estoy dando. No digas que no estoy dando la cara. La cara te la estoy dando, no me provoques, es lo que quieres. Lo que quieres es raiting”, expresó Mayer mientras le apuntaba con el dedo y por tercera vez trató de retirarse del lugar, al mismo tiempo que Isabella Camil también decía que quería raiting.

Tras haberse armado un alboroto, el argentino nacionalizado en Estados Unidos, trataba de explicarle al artista que solo estaba haciendo su trabajo, mientras cada segundo que pasaba, Mayer perdía la compostura hasta que Ceriani dijo que Camil le había dicho “basura” y lo había insultado, fue cuando la estrella de “La Fea Más Bella” explotó.

“Cuidado lo que hablas de mi mujer”, repetía una y otra vez Mayer, mientras Cerini gritaba: “No me toques, no me toques, ella me insultó y me dijo basura. Yo soy un periodista que investigo, tú un servidor público, tienes que dar la cara”.

Con los ánimos encendidos, Javier Ceriani dijo frente al micrófono que Sergio Mayer lo había agredido, mientra este se retiraba y trataba de sonreír ante los demás cuando le gritaban dos mujeres que no hiciera caso a las provocaciones.