Video: Supuesta amante de Jorge Salinas rompe el silencio

/ Tomada de internet

La nutrióloga con la que se le relaciona sentimentalmente al actos Jorge Salinas, rompió el silencio y decidió contar su versión, su verdad.

La revista TV Notas publicó unas fotografías en los que aparece Jorge Salinas “muy cerquita” de una mujer que no era su esposa Elizabeth Álvarez.

“Vaya sorpresa nos llevamos al encontrarnos afuera de las instalaciones de Televisa a Jorge Salinas, de 54 años, acompañado de una mujer, a quien después de una breve charla, le plantó tremendo beso en la boca. Platicamos con una persona de la producción de la novela Perdona nuestros pecados, en la que actualmente trabaja, quien nos contó que aunque supuestamente todo marcha en orden en el matrimonio del actor, éste lleva casi un año saliendo con esta chica”, informó la revista junto a una serie de fotos como supuestas pruebas.

En medio del escándalo, la producción de ¡Siéntese quien pueda! se puso en contacto con Anna Paula para cuestionarla sobre los señalamientos.

Sin entrar en polémica, la nutrióloga aseguró que entre ella y el protagonista de Mi corazón es tuyo solo existe una relación profesional médico-paciente.

“Yo soy médico y quiero agradecer el voto de confianza de todos mis pacientes. Uno de ellos ha sido Jorge, quien ha tenido un progreso muy grande en su metabolismo, en su control de glucosa. La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional. Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los ha entregado afuera de las instalaciones”, declaró.

De esta manera, Anna Paula confirmó que sí se encontró con el actor fuera de su consultorio médico, pero no porque tengan un romance, sino para darle sus medicamentos porque no pudo recogerlos en su establecimiento. Asimismo, informó que dicho encuentro ocurrió en diciembre de 2022 y las fotografías pertenecen a una despedida como cualquier otra.

No ha habido más y por desgracia a veces se hacen malentendidos [...] Eso fue me parece a finales del año pasado cuando le entregue la última medicina y nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial. No quisiera hablar más sobre eso, toda la relación ha sido cordial.

Asimismo, aclaró que solamente ha compartido fotografías con el actor en sus redes sociales para promocionar sus servicios y presumir que está trabajando con él, no por un tema personal: “Una relación médico-paciente nada más y si todo el mundo lo sabe es porque yo subí una foto como médico-paciente, ahí traigo mi uniforme [...] la situación es que él no acudía al hospital porque no tenía tiempo de ir a las consultas y lo veía para darle su medicamento, pero nada más”.