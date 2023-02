Videos: Intérprete de señas causa sensación en el Super Bowl 2023

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Rihanna regresó a los escenarios tras siete años de ausencia y en medio de su segundo embarazo encendió con su música el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 este domingo; sin embargo, la cantante no fue la única que causó sensación, ya que la interprete de señas sacó sus mejores pasos mientras traducía las canciones.

Usuarios de redes sociales compartieron varios momentos de la interprete bailando mientras traducía las letras de canciones como“Bitch Better Have My Money”, “Where Have you Been”, “Pour It Up”, “Umbrella”, “All of the Lights” y “Diamonds”, que fue la última canción del set list de Rihanna.