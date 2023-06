Video:¿Tocó Biden a Eva Longoria de manera inapropiada?

Para algunos cibernautas el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo toques inapropiados al saludar a la famosa actriz de Desperate Housewives, Eva Longoria, para otros fue sólo una acción involuntaria.

Fue el pasado jueves cuando ambos coincidieron en el South Lawn para ver la nueva película de Longoria, Flamin' Hot, la historia de un conserje mexicano-estadounidense que vendió la idea de los Cheetos picantes y otros productos a Frito-Lay.

'Nos conocemos desde hace mucho tiempo', dijo el mandatario sobre su relación con Longoria.

Antes de la proyección, Longoria y Biden también se abrazaron en el escenario mientras intercambiaban palabras, pero los internautas rápidamente acudieron a Twitter con imágenes en cámara lenta del abrazo.

