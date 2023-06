Vienen The Cure, Blur y Arcade Fire al Corona Capital

Ciudad de México.- The Cure, Pulp, Blur, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, Arcade Fire y The Black Keys son las bandas que encabezarán el festival C. Capital de este año, según se reveló en la tarde de este lunes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El pronóstico de muchos se cumplió, pues distintos carteles falsos que circulaban en redes sociales incluían a The Cure, Pulp y Blur como participantes del encuentro musical, que se realizará en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez los días 17, 18 y 19 de noviembre.

El primer día de fiesta musical le pertenecerá a Pulp, Arcade Fire, Alanis Morissette, The Hives, Phoenix, Two Door Cinema Club y Caroline Rose, entre otros.

La alineación del día 18 tiene a Blur, encabezado por Damon Albarn, a The Black Keys, al grupo Thirty Seconds To Mars, que tiene en sus filas a Jared Leto, Niall Horan, Kasabian y Metronomy.

La edición de este año cerrará el doomingo 19 al ritmo de The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Noel Gallagher's High Flying Birds, entre otras agrupaciones.

La preventa de los boletos de este evento se realizará el próximo 9 de junio.