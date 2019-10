Vietnam veta “Abominable” por mapa de Mar de China del Sur

Hanoi, Vietnam (AP) — Vietnam retiró "Abominable" de sus salas de cine porque la cinta animada de producción estadounidense-china muestra un mapa que parece apoyar a China en relación con el disputado Mar de la China Meridional.



En una escena aparece la imagen de la llamada línea de los nueve puntos, un contorno vago y quebrado de las aguas ricas en recursos que China alega que son parte de su territorio. Aquellos reclamos se superponen con los de Vietnam y otros gobiernos asiáticos, y un tribunal internacional en 2016 invalidó las vastas afirmaciones de China en un caso presentado por Filipinas.



"Abominable", la historia de una niña china que ayuda a un yeti a regresar a su casa en el Monte Everest, es una colaboración de DreamWorks Animation con la compañía china Pearl Studio.



Se exhibió en cines vietnamitas durante una semana antes de su retiro, reportó el lunes el periódico estatal Tuoi Tre.



"Estaremos más alertas y seremos más enérgicos en cuanto a la censura", dijo el jefe del departamento de cine del gobierno, Nguyen Thu Ha, según el diario.



El departamento es responsable de censurar todas las películas por violencia, sexo y mensajes políticamente desfavorables para el gobierno autoritario de Vietnam.



Avances y otros materiales relacionados con "Abominable" fueron retirados de los cibersitios y redes sociales de los distribuidores vietnamitas. También se retiraron de los cines el tráiler y el póster de la película.



Un representante de Dreamworks no respondió de inmediato un mensaje en busca de declaraciones sobre la escena cuestionada y la prohibición en Vietnam. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China tampoco respondió una solicitud de comentarios.



La cinta fue igualmente criticada por cinéfilos en Vietnam.



"Esto es un insulto a Vietnam", dijo el estudiante Minh Hieu, que estaba buscando una película para ver el martes por la tarde.



Otro estudiante, Nguyen Mai Huong, expresó: "No la vería ni siquiera si la siguieran exhibiendo en el cine. El mapa (de los nueve puntos) es de veras erróneo. Yo no voy a apoyarlo en absoluto".



"Abominable" comenzó a proyectarse en Filipinas y otro reclamante del Mar de la China Meridional, Taiwán, a principios de octubre.



En Manila, el vocero presidencial Salvador Panelo dijo a reporteros que la decisión de seguir exhibiendo la cinta en Filipinas estaba en manos de la junta de censura cinematográfica del gobierno.



El secretario de asuntos exteriores Teodoro Locsin Jr. sugirió en una conversación en Twitter que cortar la escena en cuestión sería mejor que prohibir inconstitucionalmente la película en Filipinas. Locsin es conocido por su irreverencia en Twitter y el gobierno nunca ha clarificado si sus tuits expresan la política oficial o sus opiniones personales.



Filipinas ha moderado su una vez abierta oposición a las firmes afirmaciones de China sobre el disputado mar desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió su cargo a mediados de 2016.



La prohibición en Vietnam de la cinta animada se produce en medio de un enfrentamiento de meses entre sus barcos y un buque de reconocimiento y barcos de escolta de China en la disputada Plataforma Vanguard, frente a la costa de Vietnam.