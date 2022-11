Villista de corazón

/ Azgard de 49 años de edad, proviene de una dinastía llena de talento y arte, algo que heredó de sus padres y muestra de ello son sus 42 años de trayectoria, además es artesano junto con su esposa, trabajan el papel mache y fibra de vidrio, han participado en concursos estatales donde les han reconocido su trabajo. / Azgard de 49 años de edad, proviene de una dinastía llena de talento y arte, algo que heredó de sus padres y muestra de ello son sus 42 años de trayectoria, además es artesano junto con su esposa, trabajan el papel mache y fibra de vidrio, han participado en concursos estatales donde les han reconocido su trabajo. / Azgard de 49 años de edad, proviene de una dinastía llena de talento y arte, algo que heredó de sus padres y muestra de ello son sus 42 años de trayectoria, además es artesano junto con su esposa, trabajan el papel mache y fibra de vidrio, han participado en concursos estatales donde les han reconocido su trabajo. / Azgard de 49 años de edad, proviene de una dinastía llena de talento y arte, algo que heredó de sus padres y muestra de ello son sus 42 años de trayectoria, además es artesano junto con su esposa, trabajan el papel mache y fibra de vidrio, han participado en concursos estatales donde les han reconocido su trabajo.

Este domingo 20 de noviembre se conmemorará el 112 Aniversario de la Revolución Mexicana y sin duda José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa es uno de los personajes más emblemáticos de ese conflicto armado.

Durante casi ocho años, el actor chihuahuense Azgard Ramírez Manzano, ha representado dentro de los recorridos del proyecto turístico cultural denominado ‘Chihuahua Bárbaro’ que escenifica la historia de "El Centauro del Norte".

Azgard, durante los recorridos desarrolla un monólogo, donde capta toda la atención de cada uno de los pasajeros con el personaje del General Villa, compartiéndoles datos históricos, esto gracias a la magia del teatro y diferentes lugares de esta ciudad que han hecho historia.

“Hasta el día de hoy son siete años y medio representado orgullosamente General Villa, ha sido maravilloso, antes de interpretarlo conocía sobre su historia, pero nunca imaginé lo interesante que es el personaje, un hombre realmente interesante”, comentó el actor.

“Me han llegado miles de historias, de anécdotas, que llega gente y me cuenta y todo eso me ha enriquecido mucho para nutrir esta interpretación de este personaje tan emblemático”, dijo Ramírez Manzano en entrevista para El Diario.

Que le ha dado el personaje

“Un aprendizaje tremendo, sobre todo sobre la cuestión social, fue un luchador social muy importante para nuestro país, aparte que la historia fue mi segunda pasión después del teatro, entonces me siento muy orgulloso de representar a un hombre que es muy controversial, pero que hizo mucho por la educación por los más desprotegidos”, indicó.

Lo difícil

“Ha sido difícil, en ciertos puntos porque fuera de fotografías y documentos, de historiadores no hay más, las filmaciones son más sobre sus batallas, no hay audios de él, ya los he buscado, si alguien que lea esta entrevista sabe dónde puedo conseguirlos, les voy a pedir de favor que se comuniquen conmigo”.

“Ha sido crear el personaje desde lo que se cuenta y desde lo que me imagino por su situación, por ejemplo la creación de su voz, cómo no existe ningún documento sonoro al que me pueda adherir, pero sé que era un hombre de campo que vivió en él despierto, que era un líder nato, además corporalmente era un hombre fuerte y robusto así que me imagino que tuvo una voz grave enronquecida, además un hombre sin estudios, así que no pudo haber tenido un léxico muy elaborado”, comentó.

Sinfín de experiencias

“Vengo de una familia antivillista así que durante este proceso de incorporarme al personaje fui aprendiendo y entendiéndolo, a su vez mi familia también, y ha cambiado la visión y me comprometí con él”.

“Además, en lo personal me ha tocado conocer a descendientes del General y es muy bonito, se acercan a un servidor y que les guste que lo represente es un honor para mí”, expresó contento.

Se identifica con Villa

“Me identifico con él por su interés por la educación que mostró, a pesar de que él apenas toco el aprendizaje, la falta de la educación en él, le enseñó que México necesitaba gente educada, como gobernador fue una de las primeras cosas que hizo de tratar de poner escuelas y que la gente tuviera lo necesario para vivir”, expresó.

Para saber, sobre Mausoleo de Villa Chihuahua

*El Mausoleo de Francisco Villa, también conocido como Capilla de Francisco Villa es un mausoleo construido por órdenes del general revolucionario en el antiguo Panteón de la Regla, hoy Parque de la Revolución en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el que sin embargo sus restos nunca descansaron porque después de su muerte en 1923, sus restos fueron llevados al panteón de Parral y de ahí hasta el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Hoy este lugar es considerado sagrado por la gente local y todo un monumento histórico.