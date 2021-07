Vinculan a proceso a youtuber 'YosStop' por pornografía infantil

Agencias

Ciudad de México.- Un juez determinó vincular a proceso a Yoseline Hoffman, conocida como ‘YosStop’ por el delito de pornografía infantil en su modalidad descripción, informó el abogado de la youtuber.

Detalló que el juez no permitió el debate y aún cuando se presentaron pruebas para sustentar que la acción de Hoffman se trataba de un "ejercicio de libertad de expresión", se determinó vincularla a proceso.

"Se vinculó a proceso a mi cliente Yoseline, por el delito de pornografía en su modalidad única de descripción. Se hizo la defensa que se consideró prudente, se ofrecieron muchísimos datos de prueba, incluso peritajes, se demostró que no existía delito, sin embargo el juez no permitió el debate, ya traía su resolución lista”, indicó al salir de la audiencia.

Además, informó que se buscará apelar la resolución del juez y se seguirá la investigación complementaria.

"Demostramos plenamente que Yoseline solamente comunicó un hecho social, no lo describió, utilizamos inclusive ejemplos de cómo se describe un acto pornográfico con fines sexuales, que en este caso no existió”.

Por su parte, el abogado de Ainara ‘S’ del bufete Schütte y Delsol Gojon también ofreció unas palabras al salir de la audiencia de vinculación a proceso.

El juez de Control determinó vincular a proceso a Yoseline ‘H’ por el delito de pornografía al considerar que no asistía la razón a la defensa en muchos de sus argumentos. Argumentó que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión (…) Lo que hizo Yoseline ‘H’ fue hacer público el video de índole sexual de una persona menor de edad, video cuya existencia y cuyo contenido no era público, era pública la existencia de una pelea y el video al respecto, no era público en cambio el video de índole sexual de una menor de edad que ella describió con lujo de detalle ”, reiteró.

Explicó que la descripción del video ha generado incluso amenazas de muerte en contra de Ainara 'S' y su familia.

'YosStop', estaría coludida con al menos cuatro jóvenes más que fueron denunciados en marzo pasado por el bufete Schütte y Delsol Gojon Abogados por violación equiparada en contra de la menor.