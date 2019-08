La estrella de la música Sheryl Crow admitió que vio algunas cosas "realmente extrañas" mientras trabajaba como corista de Michael Jackson, a fines de los '80.

La estrella de country, de 57 años, que trabajó en la "Bad World Tour' , dijo que tenía muchas preguntas sobre el comportamiento de "El Rey del Pop" con menores de edad.

En diálogo con el tabloide The Telegraph, Crow reconoció que no vio el documental Leaving Neverland en el que la estrella de "Thriller" es acusado de abuso contra menores.

"No he visto el documental y no quiero verlo", afirmó la ex esposa de Lance Armstrong ."Estuve cerca de algunas cosas que pensé que eran realmente extrañas y tengo muchas preguntas".

El "Rey del Pop", quien murió en 2009 de una sobredosis de drogas, negó enérgicamente todas las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Tanto Wade Robson como James Safechuck afirman en el documental, dirigido por Dan Reed y disponible en HBO, que la leyenda del pop abusó sexualmente de ellos durante muchos años, cuando eran niños y los invitaba a quedarse en su famoso rancho Neverland, California.

Sheryl, cuya carrera en solitario explotó en la década de 1990, interpretó la canción "I Just Can't Stop Loving You" en la gira con Michael e incluso apareció en el video musical de Dirty Diana.

A pesar de estar "impresionada" por la superestrella, a principios de este mes reveló que siempre tuvo sospechas sobre la fascinación del cantante con los niños.

Crow dijo que la llevó a preguntarse por qué los padres de James Safechuck, que tenía solo nueve años cuando se unió a la gira mundial como bailarín, lo dejaron pasar tanto tiempo con Jackson.

En una entrevista previa brindada a The Guardian, Crow contó que conoció a James Safechuck y lo recordó como "un gran chico". "Todo el tiempo que estuvo con nosotros siempre me pregunté: ¿Qué están haciendo sus padres?".

En ese momento, ante el interrogante de si alguna vez se había preguntado qué estaban haciendo esos niños en la gira, ella respondió: "Estoy triste, y estoy enojada con un montón de gente. Siento que había una enorme red de personas que permitió que todo eso continuara. Es una tragedia".

Más allá de las graves acusaciones contra el fallecido intérprete, Sheryl comentó que para ella fue un hito en el inicio de su carrera poder acompañar a Jackson durante la gira. "Fue una experiencia loca", definió la artista. "Quiero decir, él (Jackson) fue la estrella más grande de una generación y pude cantar a dúo con él todas las noches durante 18 meses".