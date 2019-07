Viralizan su Karma

Ciudad de México.- Más que como un ritmo con técnica o innovación, el colectivo The Prince Karma, responsable del hit "Later Bitches", considera su música como un virus que provoca un contagio de ánimo y ganas de pasarla bien.

"Un virus que se queda en la cabeza y no sale de ahí", recalca el DJ The Prince Karma, rostro del proyecto artístico, de visita en la CDMX. "Así pienso a nuestra próxima canción, 'No More'. Si 'Later Bitches' relaja, la próxima canción lo hará mucho más.

"Hago música para que la gente baile y disfrute, olvide sus problemas y se divierta, claro está. El sueño no es ser viral, sino que la gente lo disfrute y creo que se está haciendo realidad", agregó.

Con poco más de 56 millones de reproducciones en Spotify gracias a su tema "Later Bitches", The Prince Karma está integrado por artistas anónimos, que van desde escritores hasta bailarines, donde todos se identifican por el mismo nombre y buscan un resultado orgánico.

"Somos un grupo, hay de todo un poco, y todos hicimos algo para agregar algo. El resto no quiere que se sepa de ellos, prefieren estar atrás como yo estuve antes. Yo soy la cara de Prince Karma, pero todos lo somos.

"Nuestro trabajo es muy divertido, no teníamos nada en mente, cuando sacamos la canción no teníamos ni redes sociales, ni pensamos nada y creo que por eso pasó lo que pasó, lo dejamos fluir", explicó el DJ.

A la espera de que "No More" sea publicador el 2 de agosto, The Prince Karma calificó como éxito el haber trascendido con su ritmo en México.

"Nuestro ritmo no es latino, sino algo más europeo y balcánico. Cuando supe que venía acá, supe que éramos mundiales", expresó.