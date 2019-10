Viuda de José José exige que el cantante sea sepultado en Miami

México.- A pesar de que José Joel, Marysol Sosa y la ex asistente de José José aseguraron que el cantante deseaba que su última morada fuera junto a su madre en el Panteón Frances de la ciudad de México, se ha revelado que Sara Salazar, viuda del “Príncipe de la canción” exige que el artista sea sepultado en Miami.

Durante la transmisión del homenaje a José José en el programa “Al Rojo Vivo”, un amigo de la familia contó: “(Sara Salazar) quiere que sea sepultado aquí en Miami, y no como ellos (los hijos mayores) quieren en México, porque ella no puede volver a México porque ya le dieron 3 derrames (…) ella por orden médica no puede volver a México”.

Inmediatamente, María Celeste Arrarás cuestionó: “¿o sea que, aunque vaya a México él (José José) regresa a ser sepultado aquí?, a lo que la persona cercana a la familia dijo: “él regresa y va a ser sepultado aquí, porque ella manifestó su deseo de tener un lugar donde llorar y llevarle flores a su esposo cuando así lo sienta”.

Por si fuera poco, la cantante Flor D’ Loto confirmó esta información en el mismo programa, y asegurando que Sarita Sosa era un mar de lágrimas, contó: “Sé que lo van a llevar a México, pero Sarita (Salazar), así como José le dijo, que él quería quedarse aquí en Miami, quería un lugar donde ella lo llorara, donde le llevara flores, es normal”.

Tras estas declaraciones crecen las especulaciones con respecto a cuál será la última morada del intérprete mexicano que falleció el pasado 28 de septiembre.





Fuente: www.elimparcial.com