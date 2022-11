Vive la dulce locura

Después de 16 años Consuelo Duval no sólo regresa a la obra ‘Por qué los hombres aman a las cabronas’ un proyecto que ella inició y que hoy retoma al lado de los actores Cecilia Galliano y Marcus Ornelas, también vuelve a la tierra que la vio nacer.

“Es como que me creo mucho (dijo emocionada), cómo que esa superioridad me da pisar mi tierra, les presumiré a Cecilia quien es de Argentina y Marcus de Brasil. Me siento muy orgullosa cada vez que piso Chihuahua, desde que llego al aeropuerto me da esa emoción y el orgullo de “aquí nací cabrones, es mi tierra también chingao” expresó contenta la actriz de 53 años, quien es originaria de Parral y platicó para El Diario en exclusiva los detalles de esta puesta.

Además de sentirse orgullosa de regresar a su querida Chihuahua, la artista compartió su reencuentro con Dulce, un personaje que le ha aportado mucho.

“El reencuentro con Dulce ha sido increíble, es un personaje que marcó totalmente mi vida, me hizo conocer el éxito, porque muchas veces no estamos preparados para el éxito y me sacó de mi centro nunca había tenido una respuesta tan extraordinaria por parte del público”, reveló Duval.

“Llenamos durante tres años todos los teatros de la República Mexicana, pero si confieso que hubo un momento en el que me cansé porque era de lunes a domingo no tenía descanso, entonces le tuve que decir al productor Rubén Galindo, que ya era tiempo de irme un ratito, porque le he dado a esta mujer y ya han pasado 16 años, y ahora regresar, piso el escenario digo el primer texto y Dulce se apodera de mí, me hace recordar de músculos que yo ni me acordaba de existían”, dijo entre risas

Con grandes compañeros en escena

“En Cecilia Galeano y Marcus Ornelas encontré a los compañeros perfectos a los que serán mis amigos para toda la vida en escena los tres es como si lleváramos años trabajando juntos, sin duda el público de mi tierra Chihuahua, lo va a ver y me verán realizada, feliz; porque a mis seguidores les ha tocado ver todas las partes de mi vida y hace justo diez años fue cuando justo me rompí en mil pedazos y así regresé, así de bonita, segura y de Dulce, así que ya puedo enseñarles a las mujeres a ser cabronas”

¿Te consideras una mujer cabrona?

“Ahora sí, porque ahora si entiendo el concepto de cabrona, porque una cabrona no es una mujer que esté maltratando a los hombres o se sienta superior ni nada por el estilo, la cabrona es una mujer que sabe estar sin un hombre y está perfectamente tranquila, si aparece el compañero que sea digno de ella, pues a seguir el camino con él, si no pues qué felices estamos las cabronas”, aseveró.

“Este proyecto me aporta todo, energía, alegría, porque fíjate que tengo este síndrome mental que da la oportunidad de estar en varios lados a la vez, soy muy metiche y mientras estoy en el escenario y también estoy viendo las reacciones del público y de eso es increíble y eso no lo ves cuando uno hace televisión”, comentó la conductora chihuahuense.

“El que la gente compre un boleto para vernos y que me apueste a mi para salirse de su vida y meterse en la de Dulce y está locura de amor, porque eso es lo que pasa que las mujeres creemos que si alguien nos ama tenemos que agradecerle que nos ame, y esa es la premisa de la obra y es no wey que agradezca él que te tiene a ti es como recobrar esta autoestima y amor propio a través de este personaje qué pasa por todas por mantener a un hombre a su lado, en verdad está muy bonita, quiero ver esos teatros de Chihuahua y Juárez llenos”, indicó

“Estaré en la conducción del Teletón, y me tiene con un poco de miedo, porque como soy demasiado sensible, no quiero que me afecte tanto emocionalmente. Luego me voy a Argentina en el mes de enero y me quedo seis meses haciendo dos temporadas más con Disney y regreso a México a grabar la temporada de “Tal para cual”, pero ya tengo el 2023 lleno”, puntualizó la comediante.

Tome nota

‘Por qué los hombres aman a las cabronas’

7 de Noviembre a las 6:30pm y 8:45pm.

Teatro de los Héroes

Boletos en Línea: https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=2479