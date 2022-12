Vive Mauricio Ochmann infeliz 'Reviviendo la Navidad'

CDMX.- Chuy está harto, más que fastidiado de que su cumpleaños caiga en víspera de Navidad y que toda su familia lo considere sólo un individuo que les resuelve sus intereses, aunque él tampoco hace mucho por moderar su apatía al respecto.

Este personaje, que encarna Mauricio Ochmann en Reviviendo la Navidad, es, según el propio actor, cierto reflejo de muchas personas que han devenido en la rutina y el consumismo propios de la temporada.

"Al ver a Chuy, mi personaje, habrá muchas personas que digan 'claro, tiene razón, hay hipocresía, parasitismo', como él dice'. Siento que se conjuga esa parte de las diferentes posturas dentro de la Navidad y pasamos de largo. Es el sentimiento", observó el actor, de 45 años, en entrevista.

Reviviendo la Navidad, que se estrena el 20 de diciembre por Netflix, se acerca en un tono de franca comedia a la familia del protagonista, la cual integran Daniela (Ana Brenda Contreras) y sus dos hijos.

Además, están sus papás, sus cuñadas, su hermana con sus múltiples novios, su tío borracho y su hermano desobligado. Al final, lo que está sucediendo es motivo de reflexión para Chuy, pero simplemente no se le quita el hastío.

"Ana Brenda cumple en Navidad, y fue muy padre hablar de ello, porque me decía 'yo soy Chuy'.

"Creo que lo lleva muy bien, pero sí me contaba que es un regalo (el que le dan), no dos, y la importancia de la Navidad, que a veces la ponía en segundo plano", platicó el ex marido de Aislinn Derbez.

Tras declararle su molestia a toda la tropa familiar en plena Navidad, Chuy huye a un bar y se topa con un simpático personaje llamado Diva Madrina, interpretado por el standupero y comediante Manu Nna. Se le aparece como pordiosero, barman, vendedor de artículos navideños, rabino y sacerdote.

"Es que nos la pasamos de maravilla, y lo divertido que es trabajar con él es lo que se refleja en la película. La verdad, fue un gran acierto tenerlo a él para el personaje, y le queda a la perfección", agregó Ochmann.

Este largometraje, dirigido por Mark Alazraki, se anota chascarrillo tras chascarrillo y momentos muy simpáticos cuando el protagonista es obligado por su Diva Madrina a cumplir con un conjuro para que se le quite lo "amargado" y "apático". Según él, no funciona, pero se sobresalta cuando se va a dormir y despierta un año después y siente que lo que vivió "ayer" fue un "déjà vu".

Así va, progresivamente, hasta llegar a viejo, y cada vez más confuso sobre el concepto de la Navidad. Siente que está enloqueciendo, pero no sabe cómo explicarlo ni a su familia y ni a él mismo.

"Creo que encontré (en Mark) a un amigo más allá de un director. Conectamos y constantemente sacábamos bromas entre él y yo, haciendo las escenas. De repente jugábamos a pelearnos. Era muy divertido.

"Un reto muy fuerte, que no se nota mucho, fue la caracterización. Fue difícil y complicado, para hacerme más arrugado y viejito, me ponían una cosa de 12 o 14 horas al día, que sufrí muchísimo. La peluca pegada de tal manera, era cansado. Ya casi pedía los ibuprofenos", destacó el actor sobre un largometraje en el que también participan José Sefami (como Néstor), Romina Poza (Paola) y Bastián Calva (Óscar).

Y vaya que el protagonista tiene la intención de cambiar su ánimo y percepción sobre las fechas, pero cuando trata de acercarse a su familia, parece que ya es muy tarde y ni siquiera su Diva Madrina lo puede ayudar.