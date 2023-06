Vive Michael Keaton su segundo aire profesional

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Toda una luminaria de Hollywood, con los mejores salarios y gran parte de los reflectores sobre él durante los años 80 y 90, así destacaba Michael Keaton.

El actor, presente en títulos tan exitosos como Beetlejuice, El Súper Fantasma, El Periódico y el Batman de Tim Burton, poco a poco cambió las alfombras rojas y sets de rodaje por su vida tranquila y campirana en su rancho de Montana, hasta pasar casi inadvertido durante un largo periodo.

Hoy, con 71 años y en la cartelera nacional nuevamente como Batman, del filme Flash, el histrión decidió hacer proyectos esporádicos para dedicarse a su hijo, Sean Maxwell Douglas, hoy de 40 años y a quien procreó con Caroline McWilliams.

"Los proyectos bajaron, y no era como hoy, que puedes hacer una audición vía remota. Simplemente me fui desconectando un poco en la industria y me conecté al doble con mi vida personal y mi familia, y fue de ambas partes: nunca me retiré, sólo fue un cambio de panorama", dijo Keaton a Entertaiment Tonight cuando se presentó como Raymond Sellars en el filme RoboCop, del 2014.

Se mostró orgulloso no sólo de haberse dado un espacio para él, sino del crecimiento profesional y personal de su hijo, quien es compositor y productor musical que ha hecho canciones para Jessie J, Fifth Harmony, Nick Jonas, Madonna, Demi Lovato, Sia y The Chainsmokers, entre otros, además de que ganó el Grammy por su trabajo en Cuz I Love You, de Lizzo.

"Tiene un hermoso matrimonio con Rachel Bartov (con quien se casó en el 2014) y es un gran músico. Soy el más orgulloso de lo que ha hecho", acotó el histrión para E! Entertainment cuando el disco de Lizzo se convirtió en un éxito, hace casi cuatro años.

Ya para entonces, Michael Keaton había consolidado su "renacimiento" en la industria cinematográfica y televisiva, y todo, gracias a un mexicano: Alejandro González Iñárritu. El director lo catapultó con Birdman (o la Inesperada Virtud de la Ignorancia), que le dio candidaturas como Mejor Actor al Óscar, al BAFTA y al Globo de Oro.

Del 2015 en adelante, Keaton fue almacenando más experiencia y crédito en proyectos más destacados a nivel internacional, ya que participó en la laureada En Primera Plana (Spotlight), Spiderman: Regreso a Casa y Dumbo.

Hizo la transición de actor atractivo para mujeres que cayeron a sus pies, como su antes pareja Courteney Cox, a un profesional de soporte y protagonista, con una maestría y versatilidad incuestionables, ya que en su segundo aire ha destacado por su versatilidad y adaptabilidad a propuestas de toda índole, ya sea drama, acción o comedia.

"Llegó un momento en que sentí que las cosas no iban tan bien, me sentía estancado y un poco encerrado. Comencé a buscar nuevas oportunidades y me encontré con nuevas visiones en el cine, en la televisión, y eso me pareció muy enriquecedor.

"Esta visión del cine, esta nueva visión me conquistó", mencionó en The Sun cuando habló sobre su trabajo con González Iñárritu.

Actor de Morbius y El Juicio de los 7 de Chicago, el originario de Pensilvania cuenta en su currículum con más de 50 películas y más de una treintena de intervenciones en trabajos televisivos, y actualmente está preparando el estreno de la segunda parte de Beetlejuice, nuevamente con Tim Burton. También interviene en la preproducción de Goodrich, con Mila Kunis y que dirigirá Hallie Meyers-Shyer.