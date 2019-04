Vive Pepe sin fronteras

Ciudad de México.- Jaripeo Sin Fronterases un espectáculo que la familia Aguilar creó el año pasado y que en este 2019 regresa para exaltar tradiciones, cultura y raíces mexicanas.

El show encabezado por Pepe Aguilar, sus hijos Leonardo y Ángela, además de su hermano Antonio, tiene confirmadas hasta ahorita más de 30 fechas e inicia el 5 de abril en León, Guanajuato y a la Arena Monterrey llegará el 13 de julio.

También estarán en la Ciudad de México, pero Pepe aún no puede dar la fecha.

"Es un evento familiar cien por ciento, hecho por familia para toda la familia, sonará a cliché, pero es la verdad", dijo Pepe en entrevista desde el Teatro Los Ángeles, donde antes de ofrecer una rueda de prensa, él junto a sus hijos y su hermano, cantaron un poco de lo que el público podrá disfrutar.

Hacer posible Jaripeo Sin Fronteras, que por segundo año consecutivo realiza la dinastía Aguilar, requirió de una fuerte inversión de miles de dólares.

"Mi hermano se aventó con lo de la gira porque es una gira muy cara, que requiere de una gran inversión por adelantado y se endrogó hasta la cuarta generación", comentó simpático Antonio, el hijo mayor del desaparecido Tony Aguilar.

"Superó las expectativas de todos, sobre todo por el mensaje que da a los latinos en estos tiempos de tanta división, de tanta 'trumpada'".

En el espectáculo, los Aguilar -excepto Ángela, de 15 años-, cantarán montados a caballo, acompañados de banda y mariachi.

Para los hermanos Antonio y Pepe, realizar Jaripeo Sin Fronteras es darle continuidad a lo que hacían sus padres Tony Aguilar y Flor Silvestre con la modernidad en este 2019.

"Traemos esa cultura, esa historia con una gran tecnología, luces que cuando mi padre traía el espectáculo ni siquiera existían, pantallas. Haz de cuenta que Jaripeo Sin Fronteras es como un concierto de rock ranchero", explicó el cantante de 50 años.

De los 30 shows programados, al menos hasta ahora, en 10 de ellos los acompañará Paquita la del Barrio y la idea es contar con diferentes invitados a lo largo de la gira que los llevará a México y Estados Unidos.

"Son nuestras tradiciones llevadas al más alto nivel. Nadie es improvisado de los que estamos aquí porque el que es perico donde quiera es verde", expresó el cantante de éxitos como "Por Mujeres Como Tú".

Leonardo y Ángela no descartan asociarse con su padre en un futuro para hacer equipo también como empresarios.

"No estamos invirtiendo, pero estaría bueno ya empezar a invertir nosotros. Mi papá también me encargó parte del 'merchandise' para empezar a ver cómo funciona; ahorita estoy diseñando cachuchas junto con él", señaló Leonardo, de 18 años.

Ángela por ahora deleitará al público sólo con su voz pero luego de una debida preparación, más adelante aparecerá montada a caballo.

Aunque para muchos la música vernácula no está de moda, Pepe aseguró que es la que más descargas digitales tiene y más se vende.

"Jaripeo Sin Fronteras demostró que hay una necesidad del público de este tipo de espectáculos, hay una necesidad de ser representados dignamente", indicó Pepe.

"Yo soy una portavoz de mi mexicanidad, de mi cultura, de mis raíces y lo hago con mucho orgullo".