Vocalista de Smash Mouth 'tiene una semana más de vida'

Tomada de internet / Steve Harwell

Ciudad de México.- Steve Harwell, el vocalista de la icónica banda de pop y rock alternativo noventera, Smash Mouth, se encuentra en un estado de salud sumamente crítico, al grado de que ya lo ingresaron a cuidados de hospicio.

La noticia, confirmada por el portal TMZ, menciona que el rockero tiene un diagnóstico terminal luego de complicaciones hepáticas. Uno de los mánagers de Harwell fue el encargado de dar el informe médico.

"Steve ha estado luchando contra el abuso de alcohol durante toda su vida y ahora ha llegado a la etapa final de insuficiencia hepática", anunció el representante.

Según el representante, los médicos que tratan a Harwell calculan que al cantante le queda "probablemente una semana de vida".

Por esta razón, el rockero se encuentra en su hogar rodeado de sus amigos y familiares recibiendo cuidados paliativos y hospicio, que se otorga a personas con enfermedades terminales.

Harwell es uno de los fundadores de la icónica banda Smash Mouth, que se formó en 1994. Entre muchos éxitos, el grupo saltó a la fama con su rola "All Star", que se lanzó en 1999. También se hicieron de un nombre con temas como "Walkin' on the Sun", "Can't Get Enough of You Baby" y "I'm a Believer".