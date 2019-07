'Volver al Futuro' tendrá musical

“Volver al Futuro” tendrá un regreso como nunca se había visto antes, pues la clásica comedia ochentera será adaptada como un musical que tomará los escenarios en febrero de 2020.

La producción contó con el apoyo de Robert Zemeckis y Bob Gale, director y productor del filme de 1985 respectivamente, mientras que la puesta en escena será bajo la dirección del ganador del premio Tony John Rando, director de las adaptaciones teatrales de “The Wedding Singer” y “A Christmas Story”.

La música estará a cargo de Alan Silvestri, compositor de la banda sonora original, y Glen Ballard, quienes trabajaron juntos en piezas completamente nuevas para la obra, la cual también contará con las clásicas canciones de la cinta como “The Power of Love”, “Back in Time” y “Johnny B. Goode”.

“Back to the Future: The Musical” estrenará el 20 de febrero en la Manchester Opera House en Reino Unido, pero los fanáticos de la saga pueden conseguir ya sus boletos en el sitio oficial del espectáculo.





Fuente: www.elimparcial.com