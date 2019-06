Volverá Hardy a ser 'Venom'

Ciudad de México.- Tom Hardy volverá a interpretar a Eddie Brock y al extraño organismo que se hospeda en su cuerpo en Venom 2, reportó Entertainment Weekly.

La productora de la primera entrega, Amy Pascal, confirmó el regreso del histrión a la segunda entrega de la saga.

"Cuando piensas en Venom, no puedes pensar en nadie que no sea Tom Hardy sentado en una tina tomando un baño de langostas. Una vez que lo viste en este personaje, no necesitas ver a nadie más", declaró.

Pascal no reveló mayores detalles sobre la cinta, y tampoco brindó información sobre una posible participación de Spider-Man (Tom Holland) en la nueva entrega.

"Nunca se sabe, un día podría suceder. Puedo decir que tenemos una asociación fantástica y nunca se sabe lo que puede pasar.

"Tenemos muchas historias que contar sobre Spider-Man en cada faceta. Tenemos grandes planes para que Tom Holland sea parte de todas", agregó la productora.