¿Volverá Kirsten como Mary Jane a 'Spider...'?

Ciudad de México.- Parece que Spider-Man 3, la próxima aventura que protagonizará Tom Holland, se está preparando para introducir los universos paralelos en el mundo del actual Peter Parker y, por tanto, en el Universo Cinematográfico Marvel.

Tras anunciarse el regreso de Jamie Foxx como Electro, ahora otro querido personaje de las anteriores sagas podría tener su oportunidad. Se trata de Mary Jane Watson, el personaje interpretado por Kirsten Dunst.

Son muchos los rumores que circulan sobre la próxima película de Spider-Man en el UCM y los personajes que podrían regresar. Entre ellos están los anteriores Peter Parker, de Andrew Garfield o Tobey Maguire; el Duende Verde, de Dane DeHaan o James Franco; o en éste último caso, Mary Jane, de Dunst.

Según informa el periodista Daniel Ritchman, Sony está intentando que la actriz regrese en el papel que la catapultó a la fama.

Aunque por el momento no hay nada confirmado, We Got This Covered asegura que el estudio está intentando llegar a un acuerdo con la actriz para que vuelva a interpretar a la novia de Spider-Man.

Dunst, quien ahora tiene 38 años, interpretó hasta en tres ocasiones a Mary Jane en la década de los 2000, cuando Tobey Maguire aún era el héroe titular y Sam Raimi se sentaba en la silla de director. Desde entonces, y puesto que en las dos películas de The Amazing Spider-Man no apareció, el papel ha recaído sobre Zendaya dentro del UCM.

Por el momento se desconoce si Sony tiene planes para que Emma Stone, quien interpretó a Gwen Stacy en las películas protagonizadas por Andrew Garfield, también regrese, o si Dunst tiene planeado aceptar la oferta del estudio.

Spider-Man 3, aún sin título oficial, tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.