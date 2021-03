Volverá Ringo Starr de gira en 2022

Reforma

Ciudad de México.- Con paciencia y el ánimo más positivo, rasgos que han caracterizado su vida, Ringo Starr volverá a los escenarios el año que viene o cuando haga falta, pues no es cuestión de poner en riesgo su salud ni la de su gente o de sus admiradores.

"Tuvimos que cancelar todas las presentaciones del año pasado y también pospusimos las de este. La verdad, no quieres presentarte en vivo con protocolos sanitarios ni medidas de distanciamiento social, no sería lo mismo (que los shows de antes). Por ello es mejor esperar al año que viene", declaró este jueves el ídolo, en una charla en línea con medios internacionales.

Ringo Starr & His All-Starr Band reagendó para mayo y junio de 2022 varios conciertos que iban a tener lugar este verano en Estados Unidos. Aún no se sabe qué ocurrirá con la fecha reprogramada para el próximo 20 de octubre en el Auditorio Nacional.

"Tengo buenos recuerdos de México, amo la Ciudad de México, tuvimos tres noches fantásticas (en el Auditorio) hace tiempo, íbamos a volver el año pasado", contó el baterista de The Beatles, famoso por interpretar los éxitos "Yellow Submarine" y "Octopus's Garden".

Emblema rutilante del peace & love, Starr, de 80 años y con el vigor y el entusiasmo de alguien con la mitad de esa edad, publicará mañana el EP Zoom In, material con cinco canciones en el cual echó mano de una legión de amigos, estrellas que formarían una superbanda por antonomasia: Paul McCartney, Dave Grohl, Finneas (hermano y productor de Billie Eilish), Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Joe Walsh, Corinne Bailey Rae y muchas más.

El primer sencillo, "Here's To The Nights", aportación de Diane Warren, fue estrenado a la par que su video a finales de 2020 y refleja esa camaradería, pese a que muchos de los ingredientes se mezclaron en forma virtual, desde sus respectivas casas o estudios. A veces, fruto de la improvisación; otras, de la espontánea intuición. En el clip aparecen todos sus invitados armonizando coros.

"Simplemente les preguntaba qué querían hacer (en cada canción que les compartía). Fue fácil para mí cantar así. Yo tocaba para ellos y ellos para mí, así fue surgiendo", explicaba Starr, en forma natural, mientras emitía sonidos e imitaba compases, en el aire, de su instrumento predilecto.

Además de sus amigos, Zoom In reúne la calidad, la destreza del músico británico con su All-Starr Band en cada track, nada menos que la guitarra de Steve Lukather (líder de Toto), el bajo de Nathan East (Eric Clapton, Phil Collins) y el piano de Benmont Tench (fundador de Tom Petty and the Heartbreakers), por mencionar algunos.

Los otros cuatro cortes del EP son "Zoom In Zoom Out" (con Robbie Krieger, de The Doors, en la guitarra), "Teach Me To Tango", "Waiting For The Tide To Turn" y "Not Enough Love In The World".