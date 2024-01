Votará comisión de Viña del Mar si cancela o no a Peso Pluma

CDMX.- Ante la polémica por su presencia en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, este miércoles se decidirá el futuro del mexicano Peso Pluma en el certamen chileno.

Luego de ser señalado, por algunas voces, por hacer apología del narcotráfico, las partes que integran la comisión organizadora del evento, constituida por la Alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti; los canales concesionarios del festival y tres concejales, emitirán su veredicto.

La controversia se suscitó una semana atrás, cuando el sociólogo y académico chileno Alberto Mayol publicó una columna titulada "Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco".

El propio Mayol, en entrevista, le confirmó a Gente que hay altas probabilidades de que el intérprete de "Lady Gaga" no sea quien cierre el festival, el viernes 1 de marzo, e incluso avanzó que la participación del jalisciense no está confirmada al 100 por ciento, a diferencia de lo que dieron a conocer los organizadores.

"Hay una altísima probabilidad de que se establezca que su participación no va. Resulta que, al revisar todo, los concejales se dieron cuenta que, en realidad, todo el procedimiento de aprobación no había pasado por todos los filtros que establece el contrato, no se había cumplido con el procedimiento.

"Todavía no estaba desinvitado, pero tampoco oficialmente invitado porque no estaba terminado el acta administrativo, así que se abrió esa discusión de nuevo", explicó Mayol.

Entre tanto, el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), el canal público que se encarga de buena parte de la gestión y transmisión del festival musical, y cuyo voto equivale a una cuarta parte del valor, ya dejó en claro su postura al reprobar la participación del mexicano.

"De manera unánime, el Directorio de Televisión Nacional de Chile decidió que la administración transmita formalmente, en la comisión integrada también por la Municipalidad de Viña del Mar y Canal 13, nuestro desacuerdo como Directorio con esta contratación y, por lo tanto, nuestra solicitud de cancelar la invitación formulada a dicho artista", dijo la cadena, en un comunicado.

Al solicitar una entrevista, Nicole Sternsdorff, gerente de Comunicaciones de TVN, comentó que, por ahora, no habría ninguna otra declaración por parte del canal.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido también como Doble P, alcanzó el éxito hace casi un año, cuando se volvió viral en redes gracias a la colaboración con Eslabón Armado "Ella Baila Sola". Luego sacó el álbum Génesis, que rápidamente ocupó la cima en listas de popularidad. Hace un mes abarrotó la Movistar Arena en la capital chilena.

Temas como "Siempre Pendientes", "El Azul" o "El Gavilán" han estado en el ojo del huracán por hablar abiertamente de crimen organizado y mencionar incluso al convicto narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. En septiembre pasado, Peso Pluma fue amenazado con presuntas narcomantas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mayol ha cuestionado abiertamente el uso de recursos públicos de los contribuyentes chilenos para difundir este tipo de letras, en un contexto donde el crimen organizado va en aumento en el país sudamericano.

"Que venga Peso Pluma cuando quiera, con una productora (privada). Lo que no puede ocurrir es que un estado que lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo, con su otra mano, esté depositando dinero, recursos públicos, para promocionar ese estilo de vida", apuntó.