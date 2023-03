Vuelan alto Ben Affleck y Matt Damon con su película 'Air'

CDMX.- Acostumbrado a las celebridades, Ben Affleck no se había sentido tan intimidado como en la cita crucial para la realización, o no, de Air: La Historia Detrás del Logo. Estaba frente a Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

El actor y director le presentaba una idea inédita. Hacer una cinta, pero no sobre sus triunfos sobre la duela con los Chicago Bulls, sino sobre lo que supuso que, antes de brincar a la NBA, pactara con Nike utilizar unos tenis a la postre míticos: los Air Jordan.

Jordan le dio el visto bueno. Le solicitó, sin embargo, no obviar a figuras que fueron importantes para él en ese lejano 1984, cuando egresaba de la Universidad de Carolina del Norte. Y tuvo una petición especial: a su madre, Deloris Jordan, la debía interpretar Viola Davis.

"Cuando habló sobre su madre, me sorprendió. Me avergüenzo por no haberme dado cuenta antes, pero lo entendí. Esta es una historia hermosa, una sobre Deloris Jordan y lo que ella significa para Michael.

"Ella simboliza lo que muchas madres son para atletas o celebridades o empresarios que son jóvenes y se lanzan a un mundo de fama y dinero, que puede ser confuso, y necesitan una guía", explicó Affleck en una conferencia de prensa.

Air: La Historia Detrás del Logo, que se estrenará en cines el 5 de abril, llega saludada por la crítica como uno de los mejores dramas deportivos en años. Eso, a pesar de que su trama transcurre lejos de la canasta, entre oficinas, negociaciones, llamadas telefónicas y presentaciones.

Los involucrados coincidieron en que es más que una cinta sobre el nacimiento de unos tenis y la unión de dos íconos (uno humano y otro corporativo). Trasciende como una historia humana, llena de filosofía de vida, consejos de marketing y liderazgo.

Un equipo de ensueño

Ben Affleck, director e interprete de Phil Knight, fundador de la marca deportiva, dijo estar convencido de que contar con la prestigiosa Viola Davis equivalía a tener al propio Jordan en su equipo fílmico. La actriz, en cambio, reconoció que el reto fue mayúsculo.

Implacable, siempre enfocada y con una confianza total en que su hijo cambiaría el basquetbol, la matriarca Jordan fue su brújula. Por su consejo, acordó escuchar la propuesta de Nike, que en la época palidecía ante colosos como Converse y Adidas.

"(Que Jordan la quisiera en el proyecto) fue halagador, porque yo tengo un poco del síndrome del impostor, así que es lindo sentirte querida. Pero inmediatamente después pienso: ¿cómo voy a hacer este rol?. Si ves videos de Deloris, ella es muy estable y tranquila.

"Imagino que incluso cuando se enoja debe ser muy estable. Ese espíritu y todo fue un desafío, porque yo soy lo contrario. Para mí todo es rimbombante", dijo con humor la intérprete.

Junto con Deloris, el otro motor del largometraje es Sonny Vaccaro (Matt Damon). En aquel 1984, era un poco ortodoxo asesor para la compañía, el buscador de un atleta de nivel que reflotara a la cabizbaja división de basquetbol de Nike.

Con Jordan tuvo la corazonada de su vida: era él o ninguno. En pantalla, se verán sus tribulaciones por pactar una reunión con la familia y hacerles ver que ellos tratarán al astro no como uno más, sino como el mejor.

Damon calificó a esta película como "feel good", esas que hacen que el espectador salga del cine motivado y con una sonrisa. Entre la crítica, hay quienes afirman que Air será para estos tiempos lo que Jerry Maguire, con Tom Cruise como un agente deportivo en horas bajas, hizo para finales de los 90.

"Creo en verdad que en la película hay algo para todos", reflexionó Damon. "No es estrictamente una película deportiva. Sí, los aficionados amarán esta suerte de tras bambalinas de lo que conocen. Pero creo que sorprenderá a mucha gente, no se esperan lo que hay aquí".