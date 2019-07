Vuelve a hacer casting

Ciudad de México.- María Sorté es sin duda una de las mejores actrices de México, consolidada tanto en teatro, cine y televisión, además de hacer una exitosa carrera como cantante y trabajar con los grandes en cada uno de los ramos; Mario Moreno “Cantinflas”, Emilio “Indio” Fernández, Manolo Fábregas, Ernesto Alonso y Marco Antonio Solís, entre otros.

“Sabes una cosa; yo le agradezco a Televisa todos los años que me dio trabajo. A pesar de que aún no se vencía mi contrato de exclusividad y pude haber demandado, no lo hice. Yo me quedé conforme porque me dieron la oportunidad de hacer telenovelas hermosas cómo Mi Segunda Madre, De Frente al Sol, Más Allá del Puente y El Privilegio de Amar, entre otras que me dieron el reconocimiento del público”, indicó en entrevista para El Diario.

Recientemente María hizo un casting para una producción de la cadena Telemundo, pues sabe que no puede dormirse en sus laureles.

“Sucede lo mismo cuando dejé de ser protagonista y me empezaron a dar papeles secundarios y ahora era la mamá de muchos, me decían que por qué aceptaba esos personajes, pero yo siempre les contestaba que no me quedaba más que esperar el protagónico, que tal vez nunca llegaría o aceptar lo que me ofrecían los productores y seguir vigente y yo opté por lo último”, afirmó.

María Harfuch Hidalgo, como es su verdadero nombre, ahora disfruta su faceta de abuela y de algunos negocios, además de presentarse a dónde la llamen para dar su testimonio de vida, pues aunque muchos no lo saben, ella, como algunas de sus compañeras del medio, se dedica a predicar su fe cristiana en distintos eventos de las congregaciones que así lo requieren y esto para ella no es un negocio, pues ni siquiera cobra.

“Yo recibo un diezmo por parte de los organizadores de las congregaciones, no pongo un precio porque para empezar no me gusta que se les cobre una entrada, me gusta llevarles la fe y compartirles mi testimonio de vida a todos por igual, aunque me llaman más para congregaciones de mujeres”, comentó.

María Sorté espera pronto estar de regreso en la televisión, pues lo último que hizo fue la telenovela Corazón que miente (2017) y aunque hace tiempo hubo un acercamiento para hacer una película.