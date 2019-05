Vuelve a la TV

Ciudad de México.- Pedro Ortiz de Pinedo, quien ha cautivado con programas como Renta Congelada o Una Familia de Diez, ahora llevará la comedia a una nueva telenovela, Cita a Ciegas.

"Es una telenovela basada en una argentina de corte comedia romántica, un poco mezclada con drama o 'dramedy', y es una nueva opción, con una historia diferente, que nunca se ha contado en México. Tiene un mensaje lindo de contar, en donde una protagonista atípica emprende un propósito muy particular en la vida: tiene 258 días para encontrar el amor.

"Vamos contra el tiempo, y eso me pareció muy divertido. Me parece que es fresca, que le da un valor importante a la mujer, porque al final, para encontrar el amor, primero te tienes que querer a ti mismo", compartió, en entrevista, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo.

Para plasmar esta historia, el productor contará con un elenco conformado por Arturo Peniche, Omar Sierra, Susana Alexander y el esperado regreso de Victoria Ruffo a la televisión.

"Victoria Ruffo es nombrada por los seguidores del melodrama como la reina de las telenovelas, 'la queen' es su sobrenombre, y coincido al 100 por ciento. Es un honor que ella venga a interpretar a un personaje que es completamente distinto a lo que nos ha acostumbrado a ver en el melodrama puro.

"Nos va a dar momentos de humor, se van a encontrar con una propuesta muy diferente, y me alegra mucho que haya aceptado el reto de incursionar ahora en este personaje, que es mucho más relajado pero que está muy bien cuidado. Se va a divertir también ella haciendo al personaje", expresó el productor.

El proyecto, que contará con 60 capítulos, arrancará grabaciones el 20 de mayo y formará parte del prime time de Las Estrellas, a las 20:30 horas.

"Creo que me he caracterizado por contar historias interesantes, que le pueden gustar a la audiencia, y cuando los actores ven esto, inmediatamente leen que es un proyecto que puede ser acertado para sus carreras.

"Es un halago que siendo mi primer proyecto de formato largo para Televisa, cuente con el cobijo de estos actores. Me parece que es más fácil que me abran las puertas de su casa las personas que conforman la audiencia cuando tienen gente que quieren tanto en la televisión", expresó.