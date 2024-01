Vuelve a sonar Diego Verdaguer con inteligencia artificial

CDMX.- El álbum Diego Verdaguer 1976 será remasterizado con inteligencia artificial y volverá a sonar a manera de homenaje a dos año de la muerte del cantautor argentino.

Para honrar su vida y obra, Diam Music -compañía musical creada por el cantante- Amanda Miguel, trabajaron el álbum Diego Verdaguer 1976, remasterizado con inteligencia artificial.

La compañía musical dirigida por la hija de ambos, Ana Victoria, realizó las gestiones necesarias para reeditar con claridad, nitidez y calidad del sonido actual de este álbum y ponerlo a disposición del púbico en todas las plataformas digitales.

Será posible escuchar temas como "Volveré", "Una noche para vivir contigo", "Ven, ven, que se va la vida" y más, con un sonido como nunca antes, el día de su segundo aniversario luctuoso.

"El disco 'Diego Verdaguer 1976' es de colección y me trae recuerdos hermosos de nuestros primeros años juntos. La vida nos premió a partir de ese gran trabajo, donde Diego no solo me invitó a colaborar en sus shows haciendo coros, también en este álbum tuve la oportunidad de dar mis primeros pasos aplicando lo que desde niña estudié, además de estar viviendo un sueño a lado de mi querido esposo; haber hecho los coros de este disco fue y será siempre un gran honor", compartió quien fuera su esposa Amanda Miguel.

Asimismo, la intérprete de "Él me Mintió", recordó a su esposo como un 'luchador increíble de sus derechos como autor, compositor y productor.

Estreno por partida doble

Ana Victoria, la hija de Diego Verdaguer, también estrenará el mismo 27 de enero, un nuevo EP dedicado a Diego con temas que ambos amaban, incluirá el sencillo "Me gusta estar nada más Contigo", filmado en un cenote de la Riviera Maya donde se entrelazan imágenes de padre e hija.

"Lo titulé Para Ti, porque definitivamente está dedicado a mi maestro de profesion y de vida, a quien me arropó de niña y me sigue abrazando cálidamente; cada paso que doy está guiado por su luz, porque como él pienso que solo cambiamos de forma, pero el alma nunca muere", compartió Ana Victoria.

"Papá sigue vivo, está junto a mí, es la fuerza que me impulsa a cumplir los proyectos que dejó pendientes y la inspiración que me motiva a crear cosas nuevas", dijo.