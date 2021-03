Vuelve Caitlyn Jenner al clan Kardashian

Reforma

Ciudad de México.- Caitlyn Jenner volverá a hacer de las suyas con el clan Kardashian-Jenner.

La empresaria confirmó en una entrevista que aparecerá en la temporada final del Keeping Up With the Kardashians, en el cual participó durante 10 años hasta su divorcio con Kris Jenner y su transición a mujer trans.

"Durante los 10 años que hice el programa, disfruté mucho haciéndolo".

"Realmente unió mucho a mi familia. Pasamos por muchas cosas juntos. Creo que probablemente tuve algunas de las mejores conversaciones con mis hijos frente a la cámara", aseguró a Entertainment Tonight.

Jenner, quien junto a su ex pareja procreó a Kendall y Kylie, las menores del clan, declaró hace algunos meses que la familia nunca se puso en contacto con ella para informarle sobre la decisión de no continuar con el show.

"Fue una gran experiencia, y eso es lo único. Ver llegar el final del programa es un poco triste, pero no podría estar más orgullosa de todos mis hijos, de cada uno de ellos, incluso de los que no están en el show.

"No podrían ser más exitosos. Todos han trabajado muy duro. Tienen gran ética y son muy buenas personas, así que eso es lo más importante", dijo en septiembre al programa australiano The Morning Show.

En la última temporada se hablará sobre la relación entre Kourtney y Scott, Khloe y Tristan, y, posiblemente, sobre el divorcio entre Kim y Kanye West.

"Una cosa que he aprendido al estar involucrado con esta familia es dejarles hablar por sí mismos. Amo a Kim, amo a Kanye, realmente tuvimos una buena relación, y espero lo mejor para ambos".

La última temporada de Keeping Up With the Kardashians comenzará a emitirse en México a partir del 27 de abril, en E! Entertainment.