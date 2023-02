Vuelve Carlos Vives a actuar con 'El Club de los Graves'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después de haberse alejado de la actuación durante 30 años, Carlos Vives está de regreso, y, además, de la mano de su hija Elena, quien interpretó a Amalia en El Club de los Graves.

La trama de esta nueva serie, disponible en Disney+, rinde homenaje a los profesores que alientan a encontrar la identidad propia. Al trabajar con su hija, el cantante aprendió muchas lecciones de la pequeña, de 13 años.

"Elena es tremenda porque la he visto crecer. Por supuesto que la música siempre estuvo ahí y la actuación le gustó, pero cuando aceptó, me impresionó verle su lucha de mantener su colegio y sus estudios, y, al mismo tiempo, cumplir con el proyecto de Disney. Verla en ese sacrificio y a veces en ese cansancio para un niño... Me impresionó su aguante, su disciplina, y eso me dice que salió muy a la mamá.

"Sigo aprendiendo de ella, su seriedad, lo que valora de las cosas sencillas de la vida siempre es una lección para uno. El valor de la amistad, de llegar a ese equipo de trabajo con tantos jóvenes que comparten un sueño y esa amistad que se forjó. La fraternidad de ellos es maravillosa, lo reconforta a uno, le da una esperanza de una nueva generación muy bonita que quiere cultivarse", dijo el intérprete de "La Bicicleta".

La historia del maestro Amaranto Molina llegó a sus manos y el exponente del vallenato sintió una conexión especial con el personaje. Se dio cuenta de que podía plasmar su amor por la música, en especial, por la colombiana, la cual se ha convertido en el punto medular de su trayectoria musical.

"Sí asesoré un poquito a todos los escritores de la historia de Disney, trabajé con ellos. No soy guionista, pero sí aporté ciertas experiencias para la creación del guion y encontrar en las historias de la música del mundo eso que no estaba", compartió.

Cuando Vives lanzó su primer disco, Por Fuera y por Dentro (1986), recibió muchos comentarios negativos de que la música no era para él. Sin embargo, nunca se dio por vencido.

Con cuatro décadas de carrera representando los sonidos colombianos, ha ganado dos Grammy y 15 Latin Grammy, recibió el Premio Salón de la Fama de Billboard y entró al Salón de la Fama de los compositores latinos.

"Valoren lo que son, esa identidad y lo que recibieron en sus casas. No se dejen confundir por el humo que tiene todo esto porque al final todos buscamos ser felices. Serán felices encontrando su lugar en el mundo, en el arte, en la música, pero hay que ver hacia afuera para entender lo que pasa y mirar mucho hacia adentro", aconsejó.