Vuelve el grupo Menudo completamente renovado

Ciudad de México.- En las décadas de los 70 y 80 existió una agrupación capaz de mover masas y llenar estadios en Latinoamérica, España y Estados Unidos, en su segunda etapa. Menudo se convirtió en una de las agrupaciones más famosas, logrando éxitos como "Súbete a mi Moto" o "Claridad", que se convirtieron en clásicos que marcaron a toda una generación.

Es por eso que Mario López, actor y presentador, se dio a la tarea de buscar una nueva alineación que tratará de conectar con las nuevas generaciones para ofrecer otra propuesta musical.

Serán Nicolas Calero, Gabriel Rossell, Andrés Emilio, Alejandro Querales y Ezra Gilmore, quienes debutan este luenes en el programa Good Morning America, en Nueva York, los encargados de ponerle frescura a la agrupación.

"Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de un grupo que viene de una trayectoria muy masiva, estamos muy contentos.

"Tenemos expectativas muy altas, queremos llegar a todo tipo de público, ser reconocidos a nivel mundial y poder alcanzar los récords que siempre han caracterizado a la banda", contó Rossell, un joven venezolano de apenas 13 años.

De las filas de la agrupación surgieron artistas de talla internacional como Ricky Martin y Draco Rosa, sin duda un ejemplo a seguir para los nuevos miembros.

"Queremos ser reconocidos a nivel mundial, que a nuestra música le pase lo del antiguo Menudo, que no tiene edad, no se olvidan esas canciones, queremos sobrepasar las generaciones y dejar un legado", aseguró Andrés, de 14 años.

Un Menudo renovado

El nuevo Menudo arrancará su aventura en Estados Unidos, presentando "Mi Amore", un tema muy al estilo del pop latino, con el que esperan rebasar o por lo menos acercarse a las expectativas de los amantes del conjunto.

"Lo grabamos en diciembre, tenemos un excelente equipo detrás. La canción habla de cuando alguien te rompe el corazón y no quieres ver más a esa persona.

"La verdad, creo que estamos muy entusiasmados, queremos hacer feliz al público y regalarles buena música. Queremos tener un impacto positivo y cambiar la música en general", continuó Querales, de 15 años.

Fue en septiembre del año pasado cuando la estrella de Salvado Por La Campana inició la búsqueda global de talentos en ciudades como San Juan, Puerto Rico, Los Ángeles y Miami, hasta finalmente encontrarlos.

"Me siento muy emocionado de que Menudo me de esta oportunidad de expresar mis emociones en la música y hacer lo que más me gusta a tan corta edad", dijo Calero, el más pequeño de la banda, con apenas 10 años.

Menudo espera pronto convertirse en un referente para jóvenes y derribar fronteras, pero siempre manteniéndose fieles a sus creencias y disfrutando de ser "niños".

"Quiero transmitirle a los jóvenes que pueden hacer lo que se propongan y que podemos ser lo que queramos si trabajamos duro.

"A veces discutimos, pero somos hermanos, pensamos distinto pero siempre encontramos la manera de arreglarnos, estamos preparados para comenzar nuestra gira de promoción. Estamos aprendiendo a convivir unos con otros", afirmó Gilmore.

A través del tiempo

Menudo ha visto desfilar a más de 40 miembros a lo largo de su historia, pues uno de los requisitos era tener menos de 18 años.

Miembros originales

Nefty Sallaberry (1977-1979)

Carlos Meléndez (1977-1980)

Fernando Sallaberry (1977-1980)

Óscar Meléndez (1977-1981)

Ricky Meléndez (1977-1984)

Etapa prolífica

Ray Reyes (1983-1985)

Roy Rosselló (1983-1986)

Robi Draco Rosa (1984-1987)

Ricky Martin (1984-1989)

Raymond Acevedo (1985-1988)

Últimos integrantes

Carlos Olivero (2007-2009)

José "Monti" Montañez (2007-2009)

Emmanuel Vélez Pagán (2007-2009)

Luiz Danielle Granha (2007-2009)

Christopher "Chris" Moy (2007-2009)

José Collazo Bordonada (2007-2009)