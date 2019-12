Vuelve Frusciante a Red Hot Chilli Peppers

Ciudad de México.- Red Hot Chilli Peppers anunció este domingo el regreso del guitarrista John Frusciante.

"Anunciamos con gran entusiasmo y el corazón lleno que John Frusciante se reintegra a nuestro grupo", informó la agrupación a través de Instagram.

En la publicación, la banda informó la salida de Josh Klinghoffer, quien estuvo una década con ellos y participó en dos álbumes: I'm with You (2011) y The Getaway (2016).

"Josh es un músico hermoso a quien respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él y los innumerables regalos que compartió con nosotros", escribieron.

Frusciante se unió al grupo por primera vez de 1988 hasta 1992 y desde 1998 hasta 2008, y tuvo su primera aparición en el álbum Mother's Milk (1989).

Fue en 2009 cuando el músico decidió separarse de Red Hot Chilli Peppers, ya que los miembros del grupo no tenía planes para después de su gira Stadium Arcadium.

John Frusciante formó parte de placas como Californication, By the Way y Blood Sugar Sex Magik.