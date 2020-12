Vuelve 'iCarly' con elenco original

Tomada de Internet / Miranda Cosgrove

Nueva York— La popular serie de Nickelodeon "iCarly" está recibiendo una nueva versión, informó CNN.

Una nueva versión del programa contará con sus estrellas originales, Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress. La serie original, sobre el webcast viral de una joven adolescente, incluyó apariciones especiales de Michelle Obama, Emily Ratajkowski y Emma Stone.

El reinicio será producido por Jay Kogen, quien tuiteó sobre el proyecto, escribiendo: "La gente me preguntaba qué estaba haciendo. Ahora puedo decírselos. ¡Estamos preparando un iCarly para ADULTOS! El reinicio de 'iCarly' con sus estrellas originales Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress, ordenados por Paramount Plus".

"iCarly" tuvo 97 episodios en total y se desarrolló entre 2007 y 2012. La versión actualizada de la serie se podrá ver en Paramount Plus, que también está produciendo el drama de espías "Lioness" y un reinicio de "Behind the Music".