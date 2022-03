Vuelve Julieta Venegas a casa con nuevo sencillo

Reforma

Ciudad de México.- "¿Tengo un disco o no?", se preguntaba Julieta Venegas constantemente. Había escrito canciones de sobra al recobrar la inspiración y refugiarse en la composición durante el confinamiento por la pandemia, pero un día las amaba y al otro las odiaba.

A excepción de su primer álbum, Aquí (1998), la cantautora siempre pensaba primero en los discos y creaba temas expresamente para ellos, por lo que se sintió confundida al tener 25 temas listos pero sin unidad, por lo que decidió llevarlas con Álex Anwandter, ex integrante de Teleradio Donoso.

Sin esperarlo, él se convirtió en productor del siguiente álbum de la intérprete de "Lento", que nació de una depuración meticulosa y crítica para sólo quedarse con 11 cortes.

"No entró todo lo que escribí, teníamos tanto material que la selección fue rigurosa y quedaron afuera muchas cosas que había hablado de la pandemia y mis dramas, sobre cómo me siento y preguntas de qué va a pasar con el mundo.

"Hubo algo que empezó a acomodarse sin que lo forzara, pero esas canciones, aunque me ayudaron a pasar el momento, tampoco nos parecía que tenían que seguir el proceso. Eso fue lo que a mí me pareció lindo", explicó Venegas en entrevista virtual desde Argentina, donde reside.

La intérprete de "Limón y Sal" descubrió novedades en Anwandter como productor, pues aunque es su amigo, lo vio como un profesor estricto, quien desde el principio le puso tareas y ayudó a madurar todas las canciones.

El primer adelanto del material es el sencillo "Mismo Amor", que estrena el 18 de marzo, el cual, curiosamente fue el último tema que escribió.

"La canción expresa una sensación de 'me dices que quieres estar conmigo, pero me estás demostrando otra cosa' y me gustaba la idea de que fuera bailable, pero para bailar llorando. Álex me dijo que nos faltaba una canción, me dio tres ritmos que me llevé a mi casa, trabajé y volví con esta", contó la mexicana.

El coro repite la palabra "no" y a la intérprete la divierte recordar que su tercer disco, en cuya portada aparece vestida de novia, se llama Sí.

"Esta no es una canción feliz para nada, está bastante conflictuada, plantea una relación que está emproblemada después de haber pasado algo lindo. Es como si fuera la continuación de 'Andar Conmigo', de ser feliz a estar todo mal", consideró.

Venegas adelantó que el tema refleja bien lo que será su material, aún sin fecha de lanzamiento, pues será un material emocional, pero también incluirá temáticas que ha abordado antes desde otras visiones.

Incluso al escribir de amor, la ex integrante de Tijuana No! siempre busca retarse y recuerda que los álbumes Sí, Limón y Sal y Otra Cosa son de amor feliz porque los materiales previos hablaban de tormentos.

Su sencillo lo estrena un día antes de su presentación en el Vive Latino, en el escenario Escena Indio a las 21:05 horas, donde subirá con una banda formada por mexicanos y argentinos, y a estos últimos no ha podido explicarles la importancia del festival, por lo que quiere que la vivan.

"Me siento rara, estoy viviendo muy lejos de mi País y en uno muy distinto a la vez que cercano, pero sí me cuesta. Ir al Vive Latino es ¡sí!, con toda la visita y ver amigos. A ver si no me pongo a llorar, el Vive tiene la fuerza del público mexicano en su esplendor", concluyó.