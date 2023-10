Vuelve Katy Perry a México y pone a bailar a famosos

CDMX.- ¿Cómo demostrar su talento para dar a conocer sus inminentes colaboraciones con TelevisaUnivision?

Katy Perry lo tiene claro: sobre un escenario.

Y en esta ocasión, emocionó al cuadro de actores estelares de la compañía de producción -más adelante les diremos quiénes-, a anunciantes e invitados especiales al UpFront 2024 del gigante de la comunicación, en el Foro 2 de Televisa San Ángel.

"California Gurls", "Firework" y una versión de "How Will I Know?" fueron algunos de los temas que cantó y que hicieron prender los ánimos de la audiencia.

Ahí, la estrella californiana, de 38 años, rubricó en escena, ante colegas -por los famosos que estaban abajo del proscenio-, lo que es tener la capacidad del camaleón, de mimetizarse y lograr que a media presentación le corearan "Katy, hermana, ya eres mexicana" luego de tomarse un tequila.

"Arriba abajo al centro ¡pa' dentro!", dijo Perry, aconsejada por la multitud congregada en la presentación.

Hizo sacudirse a actores, ejecutivos y empresarios por igual.

Faisy, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina, Arath de la Torre, Andrea Legarreta y decenas de figuras más vibraron con la estadounidense por todo lo alto.

Emilio Azcárraga Jean, adusto, mas no indiferente, al igual que su equipo cercano, disfrutó la entrega de la cantante.

Ella, con personalidad arrebatadora, olvidó que se trataba de un show privado "entre comillas" y se comportó, siempre, con gran entrega y carisma, como en sus espectáculos masivos.

Perry bromeaba y señalaba que México significa un gran logro en su carrera, la plataforma para, según fuentes cercanas a su visita, tener un acercamiento mayor con el público de habla hispana.

Por ello, está negociando con las televisoras su participación en ¿Quién Es La Máscara?, así como en la próxima edición del Teletón.