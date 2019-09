Vuelve Rambo más violento en Last Blood

Ciudad de México.- Después de cuatro películas que han hecho historia en el cine de acción, el veterano de Vietnam, John Rambo, encuentra algo que vale defender hasta la última gota de sangre: una familia.

A estrenarse este viernes, Rambo: Last Blood, quinta entrega de la saga que nació en 1982, inspirada en el personaje de David Morrell, presenta a un héroe cansado.

Antigua máquina de matar, John es septuagenario y desea vivir tranquilo en su rancho, en Arizona, en la frontera con México, junto con una mujer, María (Adriana Barraza), y su nieta, Gabrielle (Yvette Monreal).

Pero los fantasmas de la muerte lo atormentan y tiene estrés postraumático: sufre por todos aquellos que no ha podido salvar.

"Esta película no es sobre guerra. La guerra ya terminó para él. Esto es sobre proteger su salud mental y las dos mujeres que ama", aclaró Sylvester Stallone, estrella de la franquicia.

Todo explota cuando un cartel mexicano, liderado por los salvajes hermanos Martínez (Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada), secuestra a Gabrielle en un viaje al país, pues desean prostituirla.

"Rambo no es a prueba de balas, puede morir aquí, pero sabe que por lo que está peleando (su hija adoptiva), es algo por lo que merece morir. Aunque tiene miedo, porque quisiera seguir viviendo. Comete un error y todo podría acabar", agregó el también escritor.

Cuando el infierno se desata, es total. No por nada la cinta es clasificación C: la violencia es brutal, salvaje, inmisericorde, honrando la esencia de la saga Rambo.

"Eso es lo que el personaje quiere, una venganza violenta. Rambo se mueve dentro de esa violencia porque es lo que aprendió, es el personaje que conocimos de la primera película. No hay otra forma.

"Y si bien él trata de cambiar su vida al inicio de la película, se da cuenta de que la única forma que él puede llevar a buen puerto lo que está pasando, es así", opinó el director, Adrian Grunberg.

Para Barraza, mexicana nominada al Óscar, más que la intensidad de los momentos oscuros del filme, éste vale porque el público puede, por vez primera, llegar a lo más profundo del corazón de Rambo.

Ello, gracias a las pocas veces reconocidas capacidades histriónicas de Stallone, una figura admirada por la actriz desde que lo vio en Tierra de Policías.

"Mirar su interior, cómo reflejaba él sus emociones, su veracidad, fue my bonito. Era atestiguar cómo trataba de llegar a lugares profundos, que no tiene nada que ver con la acción física, sino emocional.

"Quedé muy complacida, como actriz de tantos años, de encontrar un compañero en escena con quien te podías relacionar de una manera muy verídica, natural y profunda", resaltó.

España le ganó a México

A pesar de que parte de la trama ocurre en México, Rambo: Last Blood no rodó en el país sino en diversas localidades de España. ¿La razón? México no es una locación muy accesible.

"México fue el primer país donde presupuestamos filmar, pero fue tema de dinero. Hoy por hoy, el cine va donde sale más barato", lamentó el director del filme, Adrian Grunberg.