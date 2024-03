Vuelve Ricky Martin a actuar y acude con sus hijos a premier

Agencia Reforma

Beverly Hills.- Ricky Martin está de regreso en la actuación y en la televisión estadounidense, con la "realeza" de Hollywood.

El cantante boricua estelariza la serie de época Palm Royale, creada por Abe Sylvia, que se transmitirá por la plataforma Apple TV+, la cual tuvo su premier ayer en el Teatro Samuel Goldwyn, con parte del elenco de la serie, como Carol Burnett, Kirsten Wiig, Josh Lucas, Allison Janney y Laura Dern.

"Estoy encantado de estar en esta serie porque tuve la oportunidad de ser parte de una historia maravillosa y rodeado de un elenco espectacular de ganadores de Óscar", expresó Ricky en entrevista.

"Hombres y mujeres que me agarraron de la mano y me dijeron: 'Vamos a entrar al mundo de la comedia, vamos a pasarla bien', me siento un hombre afortunado".

Ricky llegó acompañado de sus hijos, Matteo y Valentino, de 15 años, quienes no pasaron por la alfombra roja y entraron al teatro para dejar que el cantante conviviera con los invitados y atendiera entrevistas.

Para el cantante, Palm Royale, basada en la novela "Mr. and Mrs. American Pie", de Juliet McDaniel, es su regreso a la televisión después de su trabajo en la serie El Asesinato de Gianni Versace.

También en los inicios de su carrera en Estados Unidos, el astro actúo en las series General Hospital y Glee.

En Palm Royale es Robert, quien trabaja en un exclusivo club de la alta sociedad de Palm Beach en los años 60.

Su personaje es el hilo conductor de la historia, pues se lleva muy bien con todas las mujeres del club y conoce sus secretos.

"Robert es un tipo con muchas inseguridades que aparenta ser muy fuerte, pero te diría que es muy tímido a la vez", comentó Ricky, "tiene una historia muy oscura, es rechazado por mucha gente que él ama, por eso quiere cuidar a todo el mundo y también necesita que lo cuiden".

Y agregó que dar vida a este personaje fue como una terapia.

"Porque hay muchas emociones a confrontar a la hora de hacer un personaje como este, uniéndolo a la comedia. Yo creo que la liberación que he sentido en muchos aspectos, contando una historia como esta, fue fascinante", compartió.

Lucas subrayó que Martin es un gran talento.

"Es un hombre especial que inspira con su trabajo, es una maravillosa persona que no sólo canta, sino baila y actúa muy bien, para nosotros fue un privilegio tenerlo en la serie", expresó Lucas.

Jason Canela coincidió con su compañero sobre el trabajo de Ricky en la producción.

"Ricky es mi hermanazo, qué talento tiene este hombre, viene mostrándolo por décadas. No se imaginan lo que viene para Ricky con esta serie", afirmó Canela.

Son mi cafeína

Ricky Martin arribó a la premier de la serie Palm Royale acompañado de dos de sus hijos, Mateo y Valentino.

También es padre de las niñas Lucía, de 5 años, y Renn, de 4.

"Mis hijos son lo más importante para mí. Me levanto por la mañana y son mi cafeína, porque los he traído a este mundo, porque he deseado con todas las fuerzas tenerlos", dijo.

Los adolescentes entraron rápidamente al teatro sin hacer comentarios ante los medios.

Al cantante se le cuestionó si planea aumentar la familia.

"Son cuatro, para qué... estoy bien, con calma", expresó Ricky con una sonrisa.