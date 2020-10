Vuelve Sofia Coppola, una cineasta indomable

Reforma

Ciudad de México.- Desde que debutó en el cine como actriz en El Padrino (1972), con poco menos de dos años de edad, Sofia Coppola ya tenía su destino trazado en el séptimo arte.

Hija de los cineastas Eleanor y Francis Ford Coppola, la neoyorquina siempre vivió enamorada de las imágenes en movimiento, mismas que hoy la colocan como una de las voces más importantes de su generación.

Sin embargo, los galardones y el amor del público no han tenido nada qué ver con su herencia familiar o su apellido. Ese reconocimiento se lo ha ganado gracias a que siempre ha sido honesta consigo misma.

"Desde que inicié mi carrera siempre he apostado por proyectos que me interesan a mí, y que incluyen mi personal punto de vista por completo. Sólo hago cosas que me atraen y me enfoco en eso, en nada más.

"Seguramente ha habido mujeres que constantemente son aconsejadas a abordar sus proyectos desde un punto de vista masculino, pero para mí eso no aplica y nunca lo hará. Mi perspectiva la defiendo mucho", puntualiza Coppola, de 49 años, en entrevista.

Educada en las artes fílmicas por realizadores como Tim Burton, George Lucas y su propio padre, con quien trabajó en cintas como Los Rebeldes (1983) y la saga de El Padrino, Sofia decidió desprenderse de ese manto masculino en 1999, cuando dirigió su ópera prima: Las Vírgenes Suicidas, considerada ahora de culto.

Desde entonces, sus películas siempre han estado impregnadas de mucha feminidad, consecuencia de haber crecido rodeada de hombres fuertes y en una industria tan cuadrada, según reconoce ella misma.

"Ahora la gente está más preocupada en 'diversificar las voces creativas'. ¡No puedo creer que sigamos usando ese lenguaje cuando se habla del balance entre hombres y mujeres en Hollywood!

Lo que me interesa es cuando las personas son fieles a quiénes son y hacen valer su voz, en un mundo que cambia constantemente y te dice cómo, supuestamente, debes comportante para convertirte en un líder".

Es así que obras como Perdidos en Tokio (2003), María Antonieta (2006), Somewhere (2010), The Bling Ring (2013) y La Seducción (2017) han destacado por sus personajes femeninos y su crítica social.

Herencia fílmica

Bajo la dirección de su papá, el cinco veces ganador del Óscar Francis Ford Coppola, Sofia comprendió la importancia de la cámara, las herramientas para contar una buena historia y la apreciación cinematográfica.

Todo eso lo aprendió, entre otras cosas, trabajando como actriz en clásicos de su padre, como La Ley de la Calle (1983), The Cotton Club (1984) y Peggy Sue Su Pasado la Espera (1986).

Y aunque con el tiempo encontró su propia voz como cineasta, la también modelo, escritora y productora asegura que la guía de Francis sigue siendo vital en su vida.

"Es enriquecedor para mí que me recomiende películas, ver cómo sus gustos cambian y cómo se adapta a las nuevas tendencias. Me da mucha retroalimentación y siempre aprendo cosas nuevas de él.

"Después de tantos años, mi papá sigue siendo muy entusiasta sobre el cine en general, no sólo el mío o el de sus amigos, sino del séptimo arte como tal. Se la pasa viendo películas todos los días", apunta la ganadora del Óscar.

Uno de los planes del director de Apocalipsis Ahora (1979) es el lanzamiento de The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, un nuevo corte con escenas inéditas y remasterizadas de El Padrino III (1990).

Esta versión de la cinta, en la cual destaca la actuación de una Sofia adolescente, se estrenará primero en cines de Estados Unidos el próximo 8 de diciembre, para después arribar a plataformas digitales.

"No puedo adelantar nada, eso es trabajo de mi papá. Pero será algo muy interesante", advierte Sofia.

Seducida por el streaming

Luego de tres años sin estrenar una película para enfocarse mejor en el teatro (montó su propia versión de la ópera La Traviatta en el Teatro dell'Opera di Roma, en 2017), Sofia está de regreso en la industria.

La gran diferencia es que su nuevo filme, En las Rocas, no se exhibirá en salas de cine, sino en la comodidad de los hogares de la gente, pues se trata de una producción original de Apple TV+.

"Para esta nueva película yo tenía ganas de ver algo más ligero, divertido y luminoso, que no fuera tan retador ni estresante para mí", comparte Carmina (su segundo nombre).

Para ello echó mano de un actor común en su filmografía, Bill Murray (Perdidos en Tokio).

En esta ocasión, la ex estrella de Saturday Night Live da vida a Felix, un hombre maduro con ideologías retrógradas y misóginas, pero de buen corazón, que intenta reconectarse con su hija Laura (Rashida Jones).

La cinta podrá verse a partir del 23 de octubre en exclusiva por la plataforma de Apple TV+

La gran manzana, su hogar

La nueva cinta de Coppola, En las Rocas, tiene a Manhattan como fondo de la historia. La cineasta nos comparte sus filmes predilectos ubicados en Nueva York.

- Tootsie (Sydney Pollack, 1982). Protagonizada por Dustin Hoffman y Bill Murray.

- All That Jazz (Bob Fosse, 1979). Con Roy Scheider y Jessica Lange.

- Do The Rigth Thing (Spike Lee, 1989). Estelarizan el propio Spike, Danny Aiello y Ossie Davis.

Filmografía

Lick the Star (1998)

Las Vírgenes Suicidas (1999)

Perdidos en Tokio (2003)

María Antonieta (2006)

Somewhere (2010)

The Bling Ring (2013)

A Very Murray Christmas (2015)

La Seducción (2017)

On The Rocks (2020)