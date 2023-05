Vuelven los 'Guardianes de la Galaxia' más maduros y oscuros

CDMX.- De cara a su primera aparición en el universo fílmico de Marvel, Peter Quill, el Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, bailaba al ritmo de "Come and Get Your Love" mientras se enfrentaba a criaturas espaciales con la mayor despreocupación.

Pero ahora, durante la secuencia inicial de Guardianes de la Galaxia vol. 3, que este jueves llegará a los cines, parece no quedar rastro de aquella alegría en el personaje de Chris Pratt. Por contra, está hundido en la tristeza debido a la muerte de su amada Gamora (Zoe Saldaña).

"Quill está un poco insatisfecho con su vida porque se había definido a sí mismo por este gran amor, y ese amor se ha ido, así que tiene el corazón roto", dijo Pratt, en entrevista virtual.

Algunos años después de la lucha contra Thanos en Avengers: Endgame, el personaje reaparece refugiado en la bebida, como una muestra de que este grupo de héroes espaciales vivirá su aventura más oscura al abordar traumas y duelos emocionales.

Este tono más sombrío le resulta lógico y natural a James Gunn, director y guionista del filme, quien para despedir a los protagonistas optó por llevarlos a explorar el pasado del mapache Rocket, mismo que sólo existía para experimentos en los que era alterado genéticamente.

"Creo que las tres películas son una gran historia con tres actos, y con las historias así, en el tercer acto siempre hay más en juego, las emociones son más fuertes, los personajes son más cercanos y las cosas son más emotivas", explicó Gunn.

El equipo que completan Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Groot (Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Cosmo (voz de Maria Bakalova) y una Gamora de una realidad muy distinta a la que reconocía Peter, se enfrentará en esta ocasión a Adam Warlock (Will Poulter).

Pero su mayor adversario será el Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji), uno de los torturadores de Rocket, quien se encuentra obsesionado por recuperarlo y, con el pretexto de querer crear la sociedad perfecta, está dispuesto a terminar con todo.

La conclusión de esta trilogía no sólo mostrará una nueva arista del mapache, sino de todos sus compañeros, que, aunque aparecieron en las últimas dos películas de Avengers y en Thor: Amor y Trueno, llevaban casi seis años sin tener su propio largometraje.

"Sólo hay un par de meses de diferencia entre las historias de las dos primeras cintas (lanzadas en 2014 y 2017). Esta tercera película ocurre, básicamente, en la actualidad, muchos años después, así que es un grupo muy diferente al que vimos en la segunda parte.

"Los personajes se convirtieron en una especie de familia en la segunda película. Ahora lo han sido durante años, y nos encontramos con personajes a los que no habíamos visto en mucho tiempo, que han cambiado mucho en este plazo. Mantis está mucho más dispuesta a alzar la voz y quejarse. Nebula (hermana de Gamora) se ha relajado mucho, aunque sigue estando malhumorada", explicó James Gunn.

La aventura fue acompañada en esta ocasión por éxitos como "Creep", de Radiohead; "No Sleep Till Brooklyn", de los Beastie Boys, y "Badlands", de Bruce Springsteen, aunque también incluirá algunos temas inéditos.