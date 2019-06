Vuelven Los Plebeyos

Federico Caballero Chávez, mejor conocido en el medio artístico como “La Guayaba”, es fundador de la agrupación Los Plebeyos, estuvo de visita en esta ciudad y no perdió la oportunidad de visitar la redacción de El Diario de Chihuahua, donde dijo estar muy contento de regresar a esta ciudad y por este medio saludar a su público, así como platicar sobre sus proyectos y su próxima presentación en esta ciudad.

Feliz de volver

En entrevista exclusiva para El Diario, el cantante, músico regiomontano y fundador de Los Plebeyos dijo: “Después de tanto tiempo de no venir a esta bonita ciudad, estoy muy contento de que Los Plebeyos estemos de vuelta para deleitar al público con nuestra música el próximo sábado 15 de junio, estaremos presentándonos en Arboledas Nueva España, así que estamos felices de regresar y quise saludar a la gente por este medio, lo cual agradezco infinitamente”.

Muy renovados

Además compartió que la agrupación está en constante renovación, conquistando así al público que los vio nacer y a las nuevas generaciones, los creadores del famoso tema “Pipiripau”, vuelven para ponerse de nueva cuenta en el gusto del público a ritmo de cumbia, este es un proyecto que lanzan de la mano de la compañía Universal Music, que se basa en modernizar las canciones que los han hecho famosos.

Son perseverantes

Un grupo que sigue vigente y en el gusto del público, algo que no cualquiera logra, por lo que el músico compartió cual ha sido la clave de ese éxito:

“Existe un detalle que se llama perseverancia, hemos visto en el ciclo de Los Plebeyos, muchas agrupaciones pasar y no se quedaron y hay algo más de lo que casi no me gusta hablar, porque no soy partidista, pero un claro ejemplo de la perseverancia es Andrés Manuel López Obrador, lucho toda su vida y hoy es presidente; así que si no se quita el dedo del renglón logra uno sus objetivos y el público es el que tiene la última palabra”, dijo.

No los olvidan

Agregó que: “Los Plebeyos afortunadamente aun sin grabar por años, la gente nos tiene en sus pensamientos y no pasan de moda nuestros temas como “Cruel engaño”, “La vecinita”, tema que han grabado otras agrupaciones, después de tanta ausencia estamos de regreso totalmente renovados, nos tardamos casi diez meses en producir este material que actualmente estamos promoviendo”, expresó.

Para nuevas generaciones

Dicho álbum cuenta con una fusión de ritmos nostálgicos para el disfrute de todo el público, con temas como “Pégale papá”, una gran canción dedicada al mundial de futbol, además “El Pipiripau”, un clásico tema que consolidó a la agrupación en la cima del éxito y ahora de nueva cuenta con una mezcla de sonidos actuales, hará bailar hasta las nuevas generaciones.

“Plebeyos es un grupo que no ha dejado de ser cien por ciento original y cuando se es autentico la gente te tiene muy bien identificado, aunque renovemos nuestra música, la gente nos identifica y eso lo agradecemos infinitamente”, comentó.

Grandes colaboradores

Bajo el título de “Simplemente Los Plebeyos”, la nueva producción discográfica cuenta con grandes aliados y colaboraciones de la música y de la producción, bajo la dirección de Alejandro Zea con Toy Selectah, Cruz Martínez y Camilo Lara. También destaca la participación de Celso Piña y Pato Machete.

“Este disco no es el disco del año, es un disco de este año y para muchos años, es una ventaja cuando tenemos un disco con los diferentes condimentos en calidad de sonido, temas, producción, todo eso tiene que ver, aunque lo más importante es que la última palabra la tiene el público, pero cuando se tienen esos condimentos entonces tus canciones duran por años”, refirió.

Toda una trayectoria

Gracias al talento inigualable de Federico Calderón Chávez, “La Guayaba”, quien con su gran carisma y genialidad ha sabido mantenerse vigente y en el gusto del público durante 45 años, explicó que eso ha sido una de las cosas más complicadas dentro de su trayectoria musical.

“Hemos tenido la fortuna de estar en los cuernos de la luna, pero también de no estar en los primeros lugares de popularidad y eso ha sido una fortuna para la agrupación y lo digo porque aquilata uno más cada paso que va uno dando, cuando llega el éxito y sube uno a los cuernos de la luna y eso a mucha raza se le olvida y no es el caso de Los Plebeyos, pero si ya valorábamos llegar a un lugar, hoy lo valoramos más porque tenemos el compromiso de reconquistar a nuestro público y de llegar a las nuevas generaciones”, expresó.

Con un sonido único que los hace salir del montón de todas las agrupaciones que existen, el regiomontano explicó cómo le hacen para lograr esa esencia.

Ardua promoción

“Con toda la humildad lo digo, todos los temas son míos, pienso que es un secreto muy primordial, temas no complicados, sencillo y que, como lo comenté, si la raza no lo acepta, no trasciende y en nuestro caso somos muy afortunados de tener el cariño y apoyo de la gente”, comentó.

Actualmente Los Plebeyos se encuentran en una promoción ardua, “Estamos más en promoción que en tocadas, porque simplemente y esto va para las nuevas agrupaciones que inician, casi toda la raza, inclusive las que tienen algunos años en este ámbito de la música, piensan que las redes sociales lo son todo y se olvidan de la relación humana que debe existir, no sólo con los medios de comunicación, con todo mundo, existen montones de personas subiendo a las redes cosas”.

“Yo pienso que las redes sociales son muy buenas, pero son como el teléfono, para acortar distancias, así que yo creo que la promoción hormiga es muy importante, la que no está por medio de las redes, si no se trabaja en eso podrás sonar un rato”, aseveró.

Harán un bailazo

Muy buena respuesta han obtenido por parte del público con este nuevo disco: “Sin duda en nuestra próxima presentación en esta ciudad tocaremos algunos de los temas de este disco, así que hacemos la cordial invitación a que vayan a disfrutar de este baile, tengo los mejores recuerdos de este hermoso estado, cuando llego a Chihuahua me siento como en casa, agradecemos a todo el público chihuahuense todo su apoyo y los esperamos para que festejen a los papás de Chihuahua, así que sin duda será un baile muy padre”, afirmó.

Proyectos

“Tenemos alrededor de 20 años de no pisar Estados Unidos, ya estamos en el proceso de trámite de las visas de trabajo, así que próximamente llevaremos nuestra música en vivo y a todo color con todos los paisanos”.









