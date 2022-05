Vuelven 'The Boys' más violentos que antes

CDMX.- Agentes topo infiltrados, romances retorcidos y un sinfín de mentiras y traiciones quedaron al descubierto en el último episodio de la temporada dos de The Boys y para la tercera, todo lo que parecía resolverse se complica aún más y genera más tensión.

Esta realización televisiva llegará este viernes a la señal de Amazon Prime Video con un primer episodio que es una colección de situaciones satíricas, sexuales, dramáticas y burlonas de la realidad actual, que a nadie dejarán decepcionado.

"Si algo aprendimos de la primera temporada y de la segunda, es que una mente creativa y una trama llena de ironía, humor negro, sexualidad, crítica política y social, son parte del entretenimiento, y si lo mezclamos con superhéroes, es algo muy atractivo y tenaz", apuntó Chace Crawford (The Deep).

"La serie existe porque hay fans y les ha gustado el tratamiento. Hay críticas negativas y positivas, pero la base de fans es impresionante y están al pendiente de todo detalle. Es muy gratificante ver cómo una historia impacta vidas", añadió Fukuhara (Kimiko).

Desde la primera temporada se supo que The Boys, basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, era una exposición al máximo de un equipo de justicieros que abusa de sus talentos y cómo, en un efecto dominó, todos salen afectados.

La tercera temporada arranca con la premier del largometraje Dawn of the Seven, el cual protagonizan los personajes centrales de The Boys, Los Siete, una parodia de la Liga de la Justicia de DC Comics.

Una alfombra roja llena de preguntas incómodas y un Homelander (Antony Starr), el líder de los poderosos, muy reflexivo y pensativo sobre su trabajo, dan parte al inicio del primer episodio.

Los espectadores descubrirán que la villanísima de ese largometraje ficticio es ni más ni menos que una bellísima actriz, ganadora del Óscar y considerada de las mejores de sus tiempos (no damos spoilers).

Y, por otra parte, aparece el némesis de Homelander, William "Billy" Butcher (Karl Urban), quien se enfrenta a situaciones familiares que desconocía y comienza a desconfiar de todos al tener en su poder algo le podría servir para tomar ventaja en sus batallas.

"Creo que todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a un proyecto que ha evolucionado y ha permanecido (desde 2019) por la inteligencia de su manejo. No es una historia fácil, pero sin duda, te planta en el sitio de la curiosidad y desde ahí la aprecias de una mejor manera", manifestó Jessie T. Usher (A-Train).

"¿A quién no le gustan los superhéroes? ¿Y a quién no le gusta reírse de las barbaridades que escuchamos día a día en las noticias o con comentarios en redes, pero en otro tono? Mucha de esa ironía viene de situaciones muy reales", apuntó Nathan Mitchell (Black Noir).

Durante esta tercera temporada, se desatará una avalancha de escenas épicas: un malhechor en desnudo frontal por más de dos minutos y sexo desenfrenado entre oficinistas y amantes.

También, asesinatos brutales, noticias sobre políticos que van de lo ridículo a lo absurdo y el retorno de dos personajes que parecían fuera del mapa.