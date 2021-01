'WandaVision', una sitcom del Universo Marvel

Reforma

Ciudad de México.- El Universo Cinematográfico de Marvel está de regreso, ¡con una comedia de situación!

WandaVision, la primera serie de Marvel Studios, marcará una nueva etapa dentro de la franquicia, no sólo por su misteriosa trama que aborda aún más en la relación entre Wanda y Vision (y que podría estar conectada con la teoría de los Multiversos), sino por el impulso que le da empoderamiento femenino y la diversidad racial.

"Creo que este nuevo comienzo se dio a través de los cómics, donde muchos personajes fuertes femeninos fueron creados, pero que con WandaVision, Capitana Marvel 2, Ms. Marvel y She-Hulk, es algo que seguiremos explorando.

"Nuestra base de fans está compuesta por hombres y mujeres de muchos países diferentes, y queremos que nuestros proyectos reflejen eso. Afortunadamente tenemos a grandes personajes en los cómics para hacerlo y esto es prueba de ello", destacó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en entrevista.

NOSTALGIA PURA

Esta primera serie, una sitcom, contará los inicios de la historia de amor entre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), quien murió a manos de Thanos en Avengers: Infinity War.

Para ser fiel al estilo del género, cada uno de sus nueve episodios hará homenaje a grandes series clásicas de los 50, como I Love Lucy; los 60, como Hechizada; los 70, como The Brady Bunch, y los 80, como Family Ties. Los guiños llegan hasta nuestros días, con series como Modern Family.

"Queríamos que fuera lo más auténtico posible, era una de nuestras grandes metas con la producción, la cinematografía, los vestuarios, todo tenía que estar en el mismo canal y lo mismo con los actores.

"Hicimos una especie de campamento de verano donde vimos un montón de episodios para tomar las mismas referencias y hablamos de los cambios que tuvo la comedia en la televisión", detalló Matt Shakman, director del show.

ARRANCA LA FASE 4

La trama se entrelaza directamente con el origen de los poderes de Wanda, también conocida como La Bruja Escarlata en los cómics, además marca el inicio de la Fase 4 del Universo Cinemático de Marvel.

Es por eso que tanto actores como creativos piden a los fans estar atentos a los "easter eggs" (pistas) en cada uno de sus episodios, pues podrían dar detalles del futuro de la serie y su relación con la saga.

"Cuando supe de este show realmente me emocionó, aunque debo confesar que me intimidaba hacer una serie para Marvel", compartió Elizabeth Olsen, la protagonista.

"Pero me encantó esta idea de hacer la historia como una sitcom, con este giro al estilo de La Dimensión Desconocida. Es una manera muy original de desenvolver esta historia, ¡y es genial!".

INFINITAS POSIBILIDADES

En esta nueva era para Marvel, los creativos del estudio podrán mezclar por primera vez personajes vistos en cine con los nuevos de la televisión, y viceversa.

Esto permitirá incluso "revivir" a ciertos seres, como Vision o Loki, quien también contará su propio show individual.

"Reencontrarme con Vision fue fantástico, es un personaje que realmente siempre está cambiando. Es como este ser omnipotente, que todo lo puede, pero también muy inocente.

"Tiene un poco de muchas historias, y ahora tiene un poco de Dick Van Dyke en él, y es increíble. Fue realmente divertido", compartió Paul Bettany.

PAREJA IDEAL

Y es que, para Marvel, nunca hubo duda de que Wanda y Vision aún tenían mucho que contar.

"Desde el momento en el que incluimos a Wanda y a Vision en Avengers: La Era de Ultrón supimos su potencial. Tenían grandes historias dentro de los cómics y, a través de los filmes, simplemente rascamos la superficie y apenas tocamos la punta de todo.

"Entonces, cuando nos hablaron de Disney+ (plataforma a donde llegará WandaVision este viernes), ellos fueron los primeros personajes en quienes pensamos, sabiendo que ahora tendríamos oportunidad para adentrarnos en su historia y explorar más de su relación y las líneas de los cómics", explicó Feige.

La serie, en la que también participan Teyonah Parris, Kathryn Hahn y Randall Park, entre otros, podría ser la conexión directa a filmes como Spider-man 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.