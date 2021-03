Warner habría presionado a Amber Heard para que dejara Aquaman 2

Agencias

Ciudad de México.- Los rumores sobre la posible salida de Amber Heard de 'Aquaman 2' continúan. Tras publicarse que Warner podría haberla despedido por incumplimiento de contrato debido no estar en buena forma física, sale a la luz que, supuestamente, Warner presionó a la actriz para que abandonase la secuela del superhéroe marino protagonizada por Jason Momoa.

Según ha revelado Daniel Richtman en Patreon, los ejecutivos del estudio intentaron convencer a Heard para que dejase la producción. Este requerimiento fue pedido durante la celebración del último juicio relacionado con la expareja, en el que Depp demandó a The Sun por llamarlo "maltratador" y que desató la salida del actor de 'Animales fantásticos 3' tras haber perdido el juicio contra el rotativo.

Aunque, de momento, Warner no tiene ningún fundamento legal para despedir a Heard, parece que hay preocupación por si el juicio de la expareja, que debe celebrarse en 2022, fuera desfavorable para la actriz, pues coincidiría con la posproducción de 'Aquaman 2', lo que podría provocar un boicot mayor que el que ya están haciendo los fans de Depp, quienes lograron más de un millón y medio de firmas para pedir a Warner que despidiese a la intérprete.

De momento, según comenta We Got This Covered, Warner también está planteándose reescribir la secuela y reducir lo máximo posible la presencia de Mera, para facilitar un cambio repentino de planes. Por otro lado, el mismo medio apunta a que Depp aún está intentando que el estudio despida a la actriz.

Heard afirmó haber sido víctima de maltrato por parte de Johnny Depp. Sin embargo, Depp contraatacó asegurando que había sido Heard quien había abusado físicamente de él. Supuestamente ella le atacó varias veces e incluso le cortó en una mano con una botella de vodka rota. Fue entonces cuando los detractores de Heard iniciaron una petición de change.org para precipitar el despido de la actriz. Además, propusieron a Emilia Clarke para dar vida a Mera.

Tras dirigir la primera entrega, James Wan repetirá como realizador de Aquaman 2, que contará con Jason Momoa en el papel protagonista, y en la que estarán también Patrick Wilson y Yahya Abdul-Mateen II. Se espera que el largometraje llegue a los cines en diciembre de 2022.