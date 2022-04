Will Smith recibe castigo; es vetado 10 años por la Academia

Reforma

Los Ángeles.- El actor Will Smith fue declarado persona non grata por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y durante 10 años no podrá asistir a eventos del gremio, como parte de las medidas que este viernes se anunciaron en consecuencia a su conducta violenta en la pasada entrega del Óscar.

Según TMZ, la Junta de Gobernadores de la Academia se reunió el viernes y después de la votación, el presidente y director ejecutivo de la Academia dieron a conocer la resolución.

"La Junta (de Gobernadores) ha decidido, por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a cualquier evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia".

"Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Lo lamentamos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar un ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para una situación sin precedentes", comunicaron el presidente de la Academia, David Rubin y el CEO Dawn Hudson.

También se dirigieron al agredido Chris Rock, a quien agradecieron la actitud que tuvo durante la agresión.

"Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias", suscribieron.

A través de una nota informativa, también se disculparon por el mensaje violento que se envió a los agremiados y televidentes, lo cual ensombreció la gala que durante años ha cuidado su reputación y prestigio.

"La edición 94 de los Óscar estaba destinada a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino del Sr. Smith que le vimos exhibir en el escenario.

"Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo más amplio de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de curación y restauración para todos los involucrados y afectados", dijo la junta en sus notas.

Sobre la posibilidad de que le fuera retirado al actor la estatuilla en reconocimiento a su desempeño actoral en la categoría de Mejor Actor por la cinta Rey Richard, la Academia no dio ningún anuncio, tampoco se mencionó ninguna eventual sanción o impedimento para futuras nominaciones a los premios, pero aunque fuera nominado no podría acudir a recibir el galardón.

Smith renunció preventivamente a la Academia el pasado 1 de abril y dijo que aceptaría cualquier sanción que se le impusiera, además ha pedido disculpas a Rock, los productores de los Óscar, los nominados y los espectadores.

"Acepto y respeto la decisión de la Academia'', dijo Smith en un comunicado.

La polémica se dio la noche del 27 de marzo, en el que se desarrollaba la ceremonia del Óscar y el comediante Chris Rock realizó una broma sobre la la apariencia de la esposa de Smith: Jada Pinkett, situación que molestó al actor y subió al escenario a abofetear a Rock en plena transmisión, para luego insultarlo desde su asiento.

La agresión opacó la mayor gala del cine y causó sorpresa en los millones de espectadores que la seguían alrededor del mundo.